UNICEF lanseaza campania de strangere de fonduri "Salveaza vieti in siguranta"

Acum, mai mult ca oricand, copiii vulnerabili si familiile lor trebuie sa ramana sanatosi, sa aiba acces la servicii medicale si de asistenta sociala.Pentru a asigura continuitatea acestor servicii, profesionistii care merg pe teren in sprijinul copiilor dezavantajati - asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenti si lucratori sociali - trebuie sa fie dotati cu echipamente menite sa-i protejeze de infectia cu noul coronavirus.UNICEF face un apel catre romani pentru a sprijini acest demers si a donaprin trimiterea unuiNumarul este valabil in retelele DigiMobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile si Vodafone Romania.Dupa trimiterea SMS-ului cu textul COPIL la 8844 si confirmarea donatiei, contravaloarea celor 2 euro se va regasi pe factura de telefonie lunara.In cazul cartelelor PrePay, suma se retrage din creditul cartelei., a declaratCu sumele stranse in urma campaniei, UNICEF va achizitiona echipamentede de protectie pentru profesionistii din prima linie de la Supply Division din Copenhaga: masti si manusi de protectie, ochelari si costume de protectie, precum si termometre cu infrarosu si va asigura sprijinul pe termen lung necesar atat profesionistilor, cat si copiilor vulnerabili si familiilor acestora pentru a accesa servicii de sanatate, educatie si protectie sociala.Deja UNICEF a trimis in zeci de comunitati din Bacau dezinfectanti si manusi de protectie.Donatiile se pot face si online, prin intermediul paginii https://www.unicef.ro/doneazapentrucopii/siguranta Si companiile pot sprijini UNICEF sa ajute copiii, directionand catre organizatie, fara niciun cost suplimentar, o parte din impozitul pe profit datorat statului sau alte sume.La nivel global, regional si de tara, UNICEF isi coordoneaza interventiile de implicare a comunitatii cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si cu Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC) si a emis recomandari pentru prevenirea raspandirea epidemiei si reducerea efectelor negative ale masurilor delimitare a acesteia.De asemenea, mobilizeaza guvernele cheie, partenerii locali si agentiile din sectorul privat pentru extinderea, coordonarea si intensificarea mesajelor media si a interventiilor de implicare a comunitatii.In Romania, UNICEF este in contact strans cu OMS, autoritati nationale (inclusiv cu Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii - ANDPDCA), regionale (Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiile de Sanatate Publica), cu autoritatile locale, pentru a monitoriza indeaproape situatia, precum si cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.Impreuna cu parteneri de la nivel national, regional si local, UNICEF realizeaza o analiza rapida a situatiei astfel incat sa poata oferi sprijin copiilor si familiilor din comunitatile vulnerabile in care lucreaza si nu numai.UNICEF a dezvoltat si continua sa dezvolte si sa distribuie o serie de materiale de comunicare dedicate copiilor si parintilor cu scopul de a-i ajuta sa se protejeze mai bine pe ei insisi si pe cei dragi, pentru a preveni raspandirea virusului, recomandari pentru parinti cu privire la modul de a discuta situatia actuala cu copiii lor si idei pentru copii cu privire la modul de petrecere a acestei vacante neprevazute.Toate aceste materiale sunt disponibilepe site-ulUNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram