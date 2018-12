Up Romania si Fundatia Up lanseaza un apel de proiecte pentru a facilita accesul unor grupuri vulnerabile la produse alimentare

Ziare.

com

Suma alocata proiectului castigator va fi de, respectiv un total deObiectivul proiectului de finantare este de a sustine acele asociatii carein folosul categoriilor de beneficiari aflati in dificultate.Asociatiile care vor depune proiecte, folosind linkul de AICI trebuie sa aiba in vedere un proiect care se sprijina si pe alte surse de finantare si a carui desfasurare sa fie de. Sunt admise si acele proiecte care sunt deja in desfasurare, cu conditia ca acestea sa acopere inca 5 ani de la data aplicarii.pentru transmiterea proiectelor este. Intre 17 si 18 Decembrie se vor analiza dosarele, iar castigatorul va fi anuntat la sfarsitul zilei de 18 Decembrie 2018. O prima transa va fi alocata pana la finalul lunii Decembrie, in baza unui contract de sponsorizare."Obiectivul acestui program de finantare este de a creste autonomia alimentara a acelor grupuri de persoane care sunt "invizibile" in societate si pentru care politicile sociale nu functioneaza sistemic. Credem ca odata ce vor avea acces la hrana, aceste persoane pot deveni responsabile pentru propriul destin si pot fi mai bine integrate social", a precizatMecenatul Grupului Up, dezvoltat prin intermediul filialelor sale in tarile unde isi desfasoara activitatea, precum si prin intermediul Fundatiei Up, are drept obiectiv consolidarea rolului de actor social, redand puterea de a actiona persoanelor aflate in situatie de excluziune.Bazandu-se pe crearea desi pe dezvoltarea, Up Romania impreuna cu Fundatia Up urmaresc implementarea de programe de CSR in 4 domenii de interes: alimentatie, locuinta, educatie si cultura, sanatate.Grupul Up este un grup international si solid. Prezent in 19 tari, Grupul Up isi adapteaza expertiza la specificul local.Zi de zi este alaturi de 26,6 de milioane de persoane din intreaga lume prin zeci de marci de produse si servicii: tichete, carduri sau aplicatii mobile.Up Romania face parte din Grupul Up si deserveste peste 20.000 de clienti si 750.000 de beneficiari.Cu o prezenta de 16 ani in Romania, compania ofera diverse instrumente de motivare si solutii financiare avantajoase pentru performanta business-ului companiilor:- Produse si servicii care faciliteaza viata de zi cu zi a salariatilor prin accesul la beneficii in multe domenii - tichete pe suport de hartie si carduri de masa Up Dejun, tichete cadou, vouchere de vacanta, tichete de cresa- Solutii digitale interactive de incentivare si recompensare - STIM Online- Servicii dedicate comerciantilor- Solutii personalizate pentru modernizarea sectorului de actiune sociala - tichete sociale, tichete sociale pentru gradinita- Solutii de sustinere a activitatii companiilor mici si mijlocii - IMM-uri - platforma Up Achizitii.Fundatia Grupului Up a fost infiintata in 1999 avand ca scop promovarea dezvoltarii de noi locuri de munca si lupta impotriva tuturor formelor de excludere si discriminare. Astfel, aceasta sustine inovarea sociala, dezvoltare locala si durabila si promovarea SSE si guvernarea democratica.Inca de la inceputurile sale, a sustinut mai mult de 600 de entitati si a alocat peste 2.600.000 de dolari pentru acest buget.