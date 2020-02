Cazul copiilor germani sclavi in Maramures "nu e singular"

Acte false si legi ocolite

Blocajul dialogului dintre tari loveste in copii

La Viseu de Sus nu mai exista acum niciun copil din Germania. Oamenii de la inspectia sociala judeteana Maramures au fost intre timp anchetati administrativ pentru ca nu au verificat in teren daca centrul condus de sotii Schumann functioneaza conform licentei.Nu au verificat insa si ceea ce se petrecea acolo. Directia judeteana nu a avut la dispozitie o procedura clara in ce priveste atributiile pe care le are fata de acesti copii, cetateni germani. Aceste proceduri lipsesc. Prin urmare, nicio institutie a statului roman nu a putut intra in centrul de reabilitare "Projekt Maramures" peste autoritatea persoanei in a carei responsabilitate erau copiii germani.Prima neregula porneste chiar de la cadrul de functionare a centrului. Fundatia germana care a fondat "Projekt Maramures" a depus la Ministerul Muncii din Romania dosar de licentiere pentru centru de zi, in care se desfasoara activitati de recuperare, de integrare socio-profesionala, nu si pentru regim rezidential, cu drept de cazare.Ar fi putut, dar ar fi avut nevoie de un alt tip de dosar. Nimeni de la inspectia sociala judeteana nu s-a dus sa verifice in teren daca lucrurile stau cum scrie in dosar. Nici nu era in fisa postului.Cu toate acestea, "au fost trasi la raspundere ca nu au verificat. Dar nu au avut proceduri, iar procedura lipseste in continuare", spune Madalina Turza, de curand secretar de stat in Ministerul Muncii, pentru care, dupa cazul de la Viseu, a devenit o prioritate elaborarea unui cadru legislativ care sa dea voie institutiilor din Romania sa monitorizeze si chiar sa intervina.Fiind presedintele autoritatii nationale responsabile de protectia persoanelor cu dizabilitati si a copiilor, Turza avertizeaza, insa, ca, "situatia de la Viseu nu este singulara". De vidul legislativ s-ar putea sa profite si cel putin alte doua centre cunoscute, care functioneaza la Dupus si Nou Sasesc, in judetul Sibiu. Acestea sunt monitorizate dupa aceleasi reguli superficiale care au permis situatia din Maramures Semnalul de alarma tras de Turza merge insa chiar mai departe si spune ca practica plasamentului de copii germani se face si pe sub radar: "Sunt situatii si mai grave, cu copii veniti in Romania nu prin regulamentul international si prin hotarare judecatoreasca, ci pur si simplu adusi prin intelegerea cu parintii."Directia judeteana Maramures nu a avut o procedura clara in ce priveste atributiile pe care le are fata de acesti copii, cetateni germani, si implicit nu a fost in masura sa intervina sau sa monitorizeze.Pentru ca acesti copii aveau un reprezentat legal, o persoana din fundatie, desemnat de justitia din Germania. Nu erau copii ai nimanui in Romania. Autoritatile judetene au cerut in repetate randuri instructiuni de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului cu privire la atributiile pe care le au acolo, in plan local. Or, autoritatea centrala romaneasca nu le-a raspuns, pentru ca nu stia ce sa le spuna.Reglementarile lipsesc, iar problema vidului de procedura treneaza de foarte mult timp, pentru ca, spune Madalina Turza, valul de copii trimisi in Romania incepe chiar din 1998."Nici autoritatea din Germania nu a deschis un dialog. Exista dificultati de comunicare intre autoritatile de comunicare din cele doua tari. Chiar daca institutii din Germania au dispus unilateral trimiterea minorilor in Romania, e normal ca institutiile omoloage din cele doua tari sa discute intre ele si sa avem o intelegere comuna a tipurilor de responsabilitate, impartite de o parte si de alta.Nu ma impiedica nimeni sa dau un ordin, dar mi se pare cel putin decent si corect ca fiind vorba despre cetateni germani, trimisi de o autoritate de acolo in Romania, sa discutam despre cum considera partea germana ca ar fi bine, sa avem un protocol, sa ne informam reciproc, sa ne impartim responsabilitatile.Chiar daca sunt fundatii germane, activeaza pe teritoriul Romaniei."De altfel, autoritatea pentru protectia copilului din Germania a trimis oameni in control in Romania, dar acestia au mers direct la centrul de la Viseu de Sus, fara sa ia legatura cu institutiile statului roman:"Veneau anual, verificau situatia acolo si erau foarte multumiti, notau despre copii ca s-au recuperat. Dar nu a existat o discutie la nivel de autoritati. Nu este normal."Au existat probleme si la nivelul putinelor norme aplicabile. Nu a existat un manager de caz, asa cum ar fi trebuit, care sa verifice cum functioneaza centrul, exista doar un inspector care nici macar nu vorbea limba germana.Acesta nu era insotit de un translator propriu, ci discuta cu minorii prin intermediul angajatilor fundatiei."In absenta unor sesizari, Protectia Copilului nu poate intra peste oameni in casa", spune Turza. S-a putut interveni abia dupa ce primii copii fugiti din centrul de la Viseu de Sus au facut reclamatie, iar reprezentantul legal al copiilor germani a fost arestat.Minorii, ramasi acum ai nimanui, au fost preluati in regim de urgenta de directia judeteana Maramures si, apoi, trimisi inapoi in Germania.