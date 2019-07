Cazul Sorina - Plangere penala impotriva procurorului general si a celui de caz: Au facut presiuni, masuri in baza unui fake news

Ziare.

Avocatul a sustinut ca Iorga a intreprins masuri de lipsire a libertatii unui om. Mai exact, a precizat ca are un inscris conform caruia pasaportul a fost luat de sectia speciala."In baza unui fake news oprim copilul in tara si statul roman ia masuri fara probe. Intreb eu pe toata lumea care a iesit pentru independenta justitiei: aceasta sectie este competenta sa judece?", a spus avocatul.Intrebat daca a cerut sa mearga in audienta la Licu si Mihaiela Iorga Morara, avocatul a raspuns spunand ca asupra parintilor adoptivi s-au facut presiuni."Dl procuror general si dna Mihaiela Iorga Moraru au facut diverse presiuni asupra dnei Secarin, sa ii dea date despre judecatori. Asa cum se facea pe vremuri la DNA. Si toata lumea a condamnat aceste actiuni abuzive ale procurorilor, ca de-aia s-a facut sectia asta pentru procurori abuzivi.Doamna procuror Iorga Moraru, cu o tehnica demna de case mai bune, ca dna Sacarin nu era aici inculpat, era doar martor, a facut presiuni asupra ei sa declare ceva impotriva judecatorilor. Pot proba. O sa va arat si aceste inscrisuri ulterior", a spus ea.