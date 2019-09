Copii pusi sa faca matanii, la un festival din Salaj UPDATE Reactia Patriarhiei (Video)

Despre asociatie

UPDATE 14.04

In spatiul public a fost distribuita o filmare in care mai multi copii sunt obligati sa faca 20 matanii in aer liber si sa isi faca cruci in timp ce saruta asfaltul, in cadrul unei actiuni organizate de o asociatie crestina din judetul Salaj, transmite Mediafax.O femeie care ii insotea din partea asociatiei le cere un comportament corespunzator la slujba, avertizandu-i pe cei care "nu pot rezista doua ore" sa isi puna pampersi."Ziceti in gand toti:. Acuma vreau sa fac o completare, parerea cercetasilor francezi a fost ca Darius a fost cel mai atent la Sfanta Liturghie, el fiind exemplul pe care ar fi bine sa il urmati. In rest, cei care credeti ca nu va puteti abtine doua ore de la toaleta, de la una de la alta, sau ramaneti acasa sau va puneti pampers sau gasiti alte solutii. De aici inainte va cer conduita, comportament corespunzator. Aveti grija ca duminica este ziua festiva a Festivalului Inimioarelor Fericite, iar primul moment este participarea la Sfanta Liturghie de la Bobota", a spus femeia.Pe filmare se aude unul dintre copii care spune ca a facut 20 de matanii si ca a terminat, iar un altul se plimba prin fata grupului, fiind admonestat de femeie si obligat sa mai faca 10 matanii."La Sfanta Liturghie de la Bobota va fi mult mai lejer decat astazi, pentru ca nu este in biserica , se slujeste in altarul de vara, e mai mare relaxare, bancile de la liziera padurii, pentru copii e mai mult decat perfect. Acolo se sta in banca, se sta in picioare in momentele cand se sta in picioare si nu se merge la toaleta in padure, nu se umbla dupa apa. Inainte veti primi de toate, veti fi pregatiti. De acum va spun, sa nu avem surprize, ca duminica nu va bate nimeni matanii. Vom avea o camera pregatita la baza asociatiei si cine nu stie sa se incadreze in grup va putea sa citeasca o carte linistit, avem tot felul de carti, iesiti de acolo speakeri motivationali", a continuat femeia, care l-a mai pus pe un alt copil sa faca 5 matanii deoarece avea chef de vorba."Vom formula un punct de vedere si il vom comunica. Dar, momentan, muncim si nu ne putem ocupa de dreptul la replica in detrimentul programelor de final de vacanta", au transmis reprezentantii asociatiei.Asociatia a fost infiintata in scop umanitar si se ocupa de organizarea si desfasurarea de activitati filantropice, acordarea de sprijin material persoanelor aflate in nevoie, initierea si derularea de activitati de sustinere si consiliere, in urma carora sunt ajutate financiar si material persoane defavorizate cum ar fi copii, tineri fara loc de munca, pensionari, persoane cu venituri mici sau care au probleme de sanatate."Festivalul Inimioarelor" are loc duminica langa Manastirea Bobota, judetul Salaj, in program fiind prevazuta participare la Sfanta Liturghie dedicata copiilor.Festivalul se va incheia cu actiunea "Ghiozdanelul", urmand sa fie daruite 100 de ghiozdane complet echipate si 60 de pachete cu alimente, destinate beneficiarilor asociatiei.: La solictarea Digi24, Patriarhia Romana a transmis o reactie in acest caz. Reprezentantii Bisericii Ortodoxe sustin ca "asociatia nu este un asezamant bisericesc si nu este coordonata de Biserica"."Persoanele care si-au permis sa comita o asemenea fapta revoltatoare nu sunt angajatele Bisericii si nu o reprezinta. Este evident ca obligarea unor copii sau a oricui altcuiva la practicarea unor gesturi cu semnificatie religioasa este absurda, Biserica insasi denuntand o asemenea atitudine care nu are nicio legatura cu spiritul crestin", arata BOR.