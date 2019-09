Copii pusi sa faca matanii pe asfalt: Asociatia isi cere scuze, autoritatile fac verificari ... sa vada contextul

DGASCP face verificari

"Asociatia 'Inimioare fericite', prin persoana doamnei Mihaela Tiba, isi exprima regretul cu privire la incidentul petrecut in data de 29 august 2019 in cadrul unui eveniment organizat de catre asociatie, in urma caruia un material video postat pe pagina de socializare a organizatiei a devenit viral pe internet si a creat ecouri negative in presa locala si nationala.In calitate de membru fondator al Asociatiei 'Inimioare fericite', doamna Mihaela Tiba isi cere scuze in mod public de la toate familiile implicate si de la toti copiii participanti la eveniment, considerand gestul facut ca fiind inadecvat si inoportun, raportat la natura activitatii si la istoricul asociatiei, de la infiintare si pana in prezent", se arata intr-un comunicat de presa dat publicitatii luni, de conducerea asociatiei.Totodata, asociatia spera ca activitatea de pana reprezinta o garantie suficienta in ceea ce priveste reputatia acestei organizatii, iar incidentul din 29 august va deveni o lectie pentru viitor.Intr-o postare aparuta initial pe pagina de Facebook a Asociatiei Inimioare Fericite, din Bobota, asociatie coordonata de staretul manastirii din localitate, Mina Pletosu, un grup de copii face cate 20 de matanii si saruta suprafata de beton pe care se afla, sub supravegherea unei femei cele le spune ca urmeaza sa participe, duminica, 2 august, la Festivalul Inimioarelor Fericite, gazduit de Manastirea Bobota. In aceeasi filmare, femeia ii admonesteaza pe cei care nu sunt cuminti si ii pune sa faca, suplimentar, matanii.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj face verificari in cazul copiilor pusi sa faca matanii la activitatile unei asociatii de caritate din judet, in urma unei inregistrari aparute in spatiul public, in care mai multi minori fac matanii si saruta pamantul, sub supravegherea unei femei ce foloseste cu acestia un limbaj neadecvat."Directorul adjunct al institutiei si un coleg s-au deplasat astazi la Bobota, pentru a face verificari in acest caz. Din primele date, se pare ca filmarea nu a fost realizata in incinta manastirii Bobota, ea fiind realizata la Tasnad, unde asociatia a dus grupul de copii, intr-o excursie ce a mai inclus vizita unor obiective turistice, inclusiv din Salaj. In grup au fost copii din Salaj, dar si din alte judete, precum Cluj. Mai intai trebuie sa vedem contextul in care s-au intamplat toate acestea. Oricum, comportamentul femeii nu este unul corespunzator, inclusiv modul de comunicare cu copiii", a precizat luni, pentru AGERPRES, Violeta Milas, directorul DGASPC Salaj.