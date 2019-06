Inca o Sorina? Cazul unei fetite de 7 ani din Caras, care nu vrea sa plece de la asistenta maternala, desi a fost adoptata

Ziare.

Fetita ar urma sa fie adoptata de o familie din Timisoara, dar nu doreste sa plece.Potrivit reper24.ro, Gabriela, care astazi are 7 ani, a fost crescuta de un asistent maternal din Bocsa de la varsta de un an si doua luni.Familia mai are noua copii si a adoptat o fetita pe care a avut-o ani de zile in plasament."Acum cateva zile am primit o somatie ca in data de 3 iulie va trebui sa o predam pe micuta Gabriela. Problemele au demarat destul de rapid si de ascuns. Era o fetita cu multe dificultati si am zis ca ne vom stradui, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa facem tot ce putem sa o recuperam, iar astazi pot spune ca, partial, este recuperata. Are probleme de sanatate, care sunt din nastere", a spus asistentul maternal Cornelia Milos, citata de reper24.ro.Femeia a povestit ca, la cateva zile dupa ce au luat-o in plasament, Gabriela a facut spasmul hohotului de plans, diagnostic stabilit de un medic specialist din Timisoara. In urma tratamentului, starea fetitei s-a imbunatatit.Femeia povesteste ca, in momentul in care familia din Timisoara care doreste sa o adopte pe Gabriela a inceput sa faca vizitele de potrivire, Gabriela a crezut ca sunt prieteni de familie. In momentul in care a aflat ca acestia doresc sa o ia de la cei care au crescut-o, starile emotionale si comportamentul Gabrielei s-au schimbat brusc."Vizitele si vestea adoptiei de catre o alta familie au creat stari vulnerabile, extreme si o repulsie a Gabrielei pentru orice vizita. La scoala m-a intrebat chiar si doamna invatatoare ce se intampla cu Gabriela: nu-si mananca pachetelul, nu mai comunica cu nimeni, plange, sta singura la geam.Noi am incercat sa o pregatim pentru o eventuala adoptie, dar am creat durere in sufletul ei", mai povestit femeia.Aceasta sustine ca a notificat Protectia Copilului ca vrea sa o adopte pe Gabriela, ba chiar a depus dosarul si a avut loc sedinta de incepere a perioadei de evaluare. La cateva ore, insa, dupa sedinta de evaluare, femeia a fost notificata ca trebuie sa predea fetita pentru a fi adoptata de o alta familie.