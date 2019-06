Inca un caz Sorina in Caras: O fetita de 7 ani este deja adoptata, dar asistenta maternala nu vrea sa renunte la ea. Ce spune Protectia Copilului

Protectia Copilului are alta versiune

Fetita ar urma sa fie adoptata de o familie din Timisoara.Potrivit reper24.ro, Gabriela, care astazi are 7 ani, a fost crescuta de un asistent maternal din Bocsa de la varsta de un an si doua luni.Familia mai are noua copii si a adoptat o fetita pe care a avut-o ani de zile in plasament."Acum cateva zile am primit o somatie ca in data de 3 iulie va trebui sa o predam pe micuta Gabriela. Problemele au demarat destul de rapid si de ascuns. Era o fetita cu multe dificultati si am zis ca ne vom stradui, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa facem tot ce putem sa o recuperam, iar astazi pot spune ca, partial, este recuperata. Are probleme de sanatate, care sunt din nastere", a spus asistentul maternal Cornelia Milos, citata de reper24.ro.Femeia a povestit ca, la cateva zile dupa ce au luat-o in plasament, Gabriela a facut spasmul hohotului de plans, diagnostic stabilit de un medic specialist din Timisoara. In urma tratamentului, starea fetitei s-a imbunatatit.Femeia povesteste ca, in momentul in care familia din Timisoara care doreste sa o adopte pe Gabriela a inceput sa faca vizitele de potrivire, Gabriela a crezut ca sunt prieteni de familie. In momentul in care a aflat ca acestia doresc sa o ia de la cei care au crescut-o, starile emotionale si comportamentul Gabrielei s-au schimbat brusc, sustine femeia."Vizitele si vestea adoptiei de catre o alta familie au creat stari vulnerabile, extreme si o repulsie a Gabrielei pentru orice vizita. La scoala m-a intrebat chiar si doamna invatatoare ce se intampla cu Gabriela: nu-si mananca pachetelul, nu mai comunica cu nimeni, plange, sta singura la geam.Noi am incercat sa o pregatim pentru o eventuala adoptie, dar am creat durere in sufletul ei", mai povestit femeia.Aceasta sustine ca a notificat Protectia Copilului ca vrea sa o adopte pe Gabriela, ba chiar a depus dosarul si a avut loc sedinta de incepere a perioadei de evaluare. La cateva ore, insa, dupa sedinta de evaluare, femeia a fost notificata ca trebuie sa predea fetita pentru a fi adoptata de o alta familie.Pe de alta parte, reprezentantii de la Protectia Copilului Caras-Severin au anuntat, vineri, ca asistentul maternal s-a adresat instantei in speranta ca nu va pierde copilul, desi declarase inainte, in scris, ca nu doreste sa adopte fetita."Intrucat masura de protectie speciala a plasamentului la un asistent maternal profesionist are un caracter temporar, reprezentantii DGASPC Caras-Severin au obligatia, potrivit legislatiei in vigoare, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea reintegrarii copilului in mediul sau familial, iar in cazul in care familia naturala/extinsa manifesta dezinteres fata de situatia copilului, singura varianta posibila pentru copil este deschiderea procedurii de adoptie, aceasta fiind dispusa in luna iunie 2014 de catre instanta de judecata competenta pentru copilul SG.Intrucat persoana/familia cu care copilul are viata de familie, pe o perioada de minim 6 luni, are prioritate in a adopta copilul, daca detine un atestat valabil de persoana/familie apta sa adopte, asistentul maternal profesionist al copilului SG a declarat, in scris, ca nu doreste sa il adopte pe acest copil si nu a mai revenit asupra deciziei sale", se arata intr-un comunicat de presa al DGASPC Caras-Severin, citat de Mediafax.Totodata, Protectia Copilului precizeaza ca, in cadrul intalnirilor avute cu asistentul maternal profesionist, acesta a mentionat de 5 ori ca nu este hotarat cu privire la adoptia copilului in cauza."Aceste informatii sunt consemnate in dosarul copilului si sunt confirmate, cu semnatura, de catre asistentul maternal profesionist. Totodata, asistentul maternal profesionist a precizat ca nu doreste sa renunte la beneficiile care rezulta din statutul de asistent maternal profesionist, deoarece mai are o perioada de peste 1 an pana la iesirea la pensie", potrivit sursei citate.Referitor la intalnirile de potrivire cu familia din Timisoara, reprezentantii institutiei transmit ca fetita "a relationat pozitiv cu membrii familiei potential adoptatoare, a petrecut timp alaturi de acestia, fara a manifesta anxietate de separare fata de persoanele de referinta, iar la finalul etapei de pregatire, copilul SG era pregatit emotional pentru adoptia sa".Totodata, Protectia Copilului Caras-Severin a mai precizat ca doar, dupa initierea procedurilor de potrivire practica, familia asistentului maternal a inceput sa faca primele demersuri pentru a o putea adopta pe Gabriela. Intre timp, asistentul maternal profesionist s-a adresat instantei de judecata, in speranta ca va reusi sa n-o piarda pe fetita."Ulterior, instanta de judecata competenta s-a pronuntat cu privire la incredintarea in vederea adoptiei, in luna aprilie, iar asistentul maternal profesionist a refuzat sa predea copilul pentru mutarea sa. In acest sens, precizam ca familia adoptatoare a efectuat demersurile necesare, printr-un executor judecatoresc, pentru punerea in executare a sentintei civile definitive.In prezent, intrucat mama biologica a copilului SG s-a adresat instantei de judecata cu cerere de interventie accesorie, iar asistentul maternal profesionist cu o cerere de interventie principala si cu cerere de suspendare a executarii provizorii, pe rolul instantelor de judecata competente exista procese cu privire la situatia juridica a copilului, care se afla in curs de solutionare.De mentionat este faptul ca, desi s-a solicitat prezenta copilului pentru consilierea sa, asistentul maternal profesionist refuza cu vehementa sa prezinte copilul reprezentantilor DGASPC Caras-Severin", se mai arata in comunicatul de presa.