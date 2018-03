Angajatii din Romania ocupa ultimul loc in UE la cursuri de pregatire profesionala

Ziare.

com

In 2016, aproape o treime dintre angajatii din UE participau la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala. Pregatirea include educatie vocationala non-formala, cursuri si seminarii oficiale, care imbunatatesc competentele, cunostintele si calificarile din punct de vedere profesional.Cel mai mare grad de participare la cursuri de pregatire profesionala s-a inregistrat in 2016 in, iar cel mai scazut insi, arata datele publicate luni de Eurostat.Participarea la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala tinde sa creasca odata cu cresterea gradului de educatie.Gradul de participare la cursuri de pregatire profesionala este mai ridicat in randul persoanelor cu studii universitare (46%) decat pentru cei cu studii medii si primare (28%).Cei care au un nivel mai scazut de educatie (mai putin de studii medii si primare) participa cel mai putin (16%) la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala.Din perspectiva varstei, participarea la cursuri de pregatire profesionala este mai ridicata in randul angajatilor cu varste cuprinse intre 25-34 ani (36%) decat in cazul celor cu varste intre 19-24 ani (32%) si 35-64 ani (31%).In majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene,, cele mai mari diferente fiind inregistrate in Lituania (44% dintre femei comparativ cu 31% dintre barbati), Estonia (51% dintre femei comparativ cu 39% dintre barbati) si Letonia (39% dintre femei comparativ cu 29% dintre barbati).Cel mai intalnit motiv pentru neparticiparea la cursuri esteIn 17 state, acesta este principalul motiv, cel mai ridicat procent fiind in Marea Britanie (98%), Grecia (79%), Polonia si Slovenia (ambele cu 60%).Lipsa interesului este principalul motiv in Letonia (32%), Austria (28%) si Spania (27%), in timp ce angajatii din Estonia (49%), Franta (41%) si Germania (25%) sustin ca angajatorii nu le-au oferit cursuri de pregatire profesionala.