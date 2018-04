Bucurestiul are peste 1 milion de angajati: Un sfert lucreaza in cladiri de birouri moderne

Ziare.

In a doua jumatate a anului trecut, numarul salariatilor din Bucuresti a crescut cu 40.000, potrivit datelor INS, dintre care 10.000 de persoane lucreaza in cladiri de birouri moderne, potrivit estimarilor Cushman & Wakefield Echinox, citate de Profit.ro Numarul angajatilor din acest tip de cladiri ar putea urca pana la finalul lui 2018 la 280.000, in contextul in care mai multe proiecte de biroruri vor fi finalizate anul acesta, iar companiile internationale prezente pe piata locala au planuri de recrutare.Bucurestiul are din ce in ce mai multi angajati: in ultimii trei ani, numarul salariatilor a crescut cu 100.000, fiind constatata si o evolutie a conditiilor de lucru.Rata somajului este de 1,5%, minim istoric, potrivit Profit.ro, in conditiile in care in domeniul IT exista un deficit de personal.In cladirile de birouri din Pipera lucreaza aproape 65.000 de oameni, in zona Centru-Nord aproximativ 55.000, iar in Vest aproximativ 38.000.Aceste trei zone detin 63% din angajatii cladirilor moderne de birouri.Zona Centrala si CBD (Central Business District - P. Victoriei - P. Charles de Gaulle) detin cladirile cu cea mai mare rata de metri patrati per angajat, iar cea mai mica rata se gaseste in Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu).