Deloitte: Riscurile pentru angajator in cazul orelor suplimentare efectuate de angajat

Cand are angajatul dreptul de a obtine beneficii din orele suplimentare?

Documentatia completa poate scuti firma de probleme in cazul unei inspectii

Mai multe ore la munca nu echivaleaza intotdeauna cu productivitate mai mare

Cum se poate asigura angajatorul ca angajatul este corect informat referitor la drepturile pe care le are de a obtine beneficii din orele suplimentare, precum si cu privire la cazurile in care statul la locul de munca dupa finalul programului nu il indreptateste la compensatii?Expertiiexplica riscurile pentru angajator in cazul in care nu informeaza corect angajatul cu privire la drepturile pe care le are si nu isi pregateste foarte bine documentatia pentru eventualitatea unui control din partea Inspectiei Muncii.Preocuparea pentru eficienta afacerii si pentru productivitate sporeste atentia angajatorilor cu privire la retentia salariatilor. In acest context, dincolo de imbunatatirea experientei pe care angajatii o au in relatia cu angajatorul lor, respectarea cu strictete a drepturilor prevazute de legislatie nu poate fi neglijata.Angajatorii care nu respecta aceste drepturi risca sanctiuni din partea autoritatilor si, poate chiar mai important, sa isi piarda angajatii.Din punctul de vedere al prevederilor legale, sunt aspecte sensibile, care pot lasa loc la interpretari subiective. Unul dintre ele este cel legat de tratamentul orelor suplimentare.Cum te asiguri, ca angajator, ca angajatul este corect informat referitor la drepturile pe care le are de a obtine beneficii din orele suplimentare, dar si cu privire la cazurile in care statul la locul de munca dupa finalul programului nu il indreptateste la compensatii?Angajatul are dreptul sa solicite compensatii daca angajatorul i-a cerut expres sa ramana peste program sau daca a acceptat tacit pe motiv ca trebuie finalizat un proiect in regim de urgenta si angajatului i-ar fi fost imposibil sa indeplineasca aceasta sarcina in timpul normal de lucru.In schimb, angajatul nu este indreptatit la compensatii pentru ore suplimentare in cazul in care a ramas la munca peste program din alte motive (interese personale, lipsa de eficienta etc.).Cum poate demonstra, insa, angajatorul ca angajatul a fost, spre exemplu, ineficient in timpul programului si aceasta a fost cauza pentru care a ramas peste program?Linia de demarcatie este foarte fina, asa ca angajatorul trebuie sa isi pregateasca foarte bine documentatia pentru eventualitatea unui control din partea Inspectiei Muncii.In caz contrar, exista riscul sa incaseze o amenda considerabila, avand in vedere ca prevederile legale privind plata orelor suplimentare tocmai au fost modificate in Parlament.Daca, in prezent, angajatorul risca o amenda de pana la 3.000 de lei pentru incalcarea reglementarilor privind orele suplimentare, indiferent de cati angajati sunt in aceasta situatie sau despre cate ore este vorba, dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi, amenda se va aplica pentru fiecare angajat aflat in aceasta postura.Dincolo, insa, de sanctiunile din partea autoritatilor, perspectiva capitalului uman este una esentiala in acest subiect. Astfel, unul dintre aspectele importante este cel legat de retentie.Dificultatea de a gasi un echilibru intre viata personala si cea profesionala are sigur efect, chiar daca nu imediat, asupra capacitatii angajatorului de a-i retine pe cei carora le solicita sa presteze munca suplimentara altfel decat asa cum prevede legea aplicabila.Ca o consecinta fireasca, urmeaza dificultatea de a atrage noi angajati, pentru ca cei mai importanti ambasadori ai brandului de angajator sunt chiar salariatii existenti.Nu este de neglijat nici o alta posibila consecinta, si anume absenteismul - fie ca sunt prezenti la serviciu, fie ca lipsesc in principal din motive medicale, productivitatea oamenilor este semnificativ afectata. Astfel se ajunge in situatia in care, desi numarul de ore petrecute la serviciu (munca suplimentara) este mare, productivitatea este scazuta.Daca ar fi sa ne uitam la motivele care duc la situatia in care angajatorul solicita prestarea muncii suplimentare in afara prevederilor legale, acestea sunt de obicei legate de procese de munca ineficiente sau neactualizate, de sisteme care nu sustin eficienta in activitatea curenta, de o planificare ineficienta a fortei de munca, poate chiar de subdimensionarea personalului raportat la activitatea care trebuie prestata, de nivelul de expertiza a oamenilor, dar si de stilul de lucru si de profesionalismul managerilor.In contextul in care experienta angajatilor este una dintre prioritatile angajatorilor atat pe plan local, cat si pe plan global, iar concurenta pe piata muncii este si ea una globala, abordarea muncii suplimentare de catre angajator poate deveni un element esential in decizia unui angajat de a parasi un angajator, respectiv in decizia de a accepta o oferta din partea unui angajator.