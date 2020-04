Demisiile in Sanatate, Aparare si Ordine publica ingheata: Termenele de preaviz se suspenda

LIVE

Intre altele, decretul prevede ca termenele de preaviz in cazul demisiei se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta.Masura este valabila pentru personalul din domeniile Apararii, Ordinii publice si Securitati nationale, dar si pentru angajatii din sistemul medical."Art. 56. -prevazute la art. 81 alin. (4) din Codul MunciiPe durata starii de urgenta, pentru aceste categorii de personal, nu se aplica dispozitiile art. 81 alin. (8) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii", se arata in decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis marti.Totusi, pot fi suspendate/ demise din functii persoanele cu functii de conducere din cadrul Ministerului Sanatatii, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu."Art. 32. -sau din unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, precum si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de statutul lor.Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar aceste functii sa fie functionari publici", arata un alt articol al decretului semnat de seful statului.