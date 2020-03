Majorare salariala de 75% pentru angajatii MAI care au copii si trebuie sa vina la serviciu cat scolile sunt inchise

Trebuie sa faca o cerere

Ziare.

com

Acestia vor primi insa o majorare salariala, potrivit unui ordin semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, publicat marti seara in Monitorul Oficial.Pe durata starii de urgenta, scolile sunt inchise, iar unul dintre parinti are dreptul sa primeasca zile libere, in baza Legii nr. 19/2020, insa aceasta lege nu se aplica si celor care fac parte din aparatul de ordine publica al statului."Prezentul ordin stabileste, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,," se arata in articolul 1 al actului.Este vorba deMentiune: Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale este de 5.429 de lei pentru anul 2020.Pentru exemplificare, in luna martie 2020,Prevederile acestui ordin se aplica politistilor, personalului militar si personalului civil incadrat in aparatul central al MAI si in alte 22 de institutii si structuri aflate in subordinea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, Directia Generala de Protectie Interna, Directia Generala Anticoruptie, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Institutia prefectului etc.In vederea acordarii majorarii salariale, personalul indreptatit se nominalizeaza prin ordin/dispozitie de personal intocmit (a), potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.Actul administrativ cuprinde, pe langa nominalizarea personalului indreptatit, numele si prenumele copiilor acestuia, precum si data la care copiii implinesc varsta de 12 ani sau, dupa caz, 18 ani pentru cei cu dizabilitati.Angajatii MAI care sunt in aceasta situatie inainteaza, pana cel tarziu in ultima zi a lunii/ primei luni din perioada in care se cuvine majorarea salariala, spre aprobare, sefului (comandantului) unitatii in care este incadrat cererea de acordare a majorarii salariale, insotita de urmatoarele documente:a) Actul de identitate al solicitantului, in copie;b) Certificatul de nastere al copilului/copiilor, in copie;c) Dupa caz, certificatul de incadrare in grad de handicap a copilului/copiilor, in copie;d) Declaratie pe propria raspundere a solicitantului;e) Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte;f) Angajamentul solicitantului de a restitui sumele incasate cu titlu necuvenit.Ordinul semnat de Marcel Vela poate fi accesat pe Portalul Legislativ.