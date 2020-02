Scandalul continua la Ditrau: 1.800 de locuitori cer patronilor brutariei sa nu angajeze straini

Ziare.

Primarul comunei Ditrau, Puskas Elemer, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca petitia a fost depusa de preot si de mai multe persoane si este adresata Primariei, Consiliului Local, dar si patronilor brutariei."A fost depusa, marti, o petitie la Primaria Ditrau semnata de peste 1.800 de locuitori ai comunei, dupa cum au promis in urma adunarii satesti care a avut loc in 1 februarie la Caminul Cultural. Petitia a fost depusa de preot si de mai multi oameni si este adresata Primariei, Consiliului Local, dar si patronilor brutariei", a spus Puskas.Semnatarii petitiei cer patronilor brutariei sa prezinte localnicilor copii dupa actele privind calificarea profesionala a primilor doi angajati din Sri Lanka si sa prezinte Consiliului Local Ditrau actele personale si adeverintele medicale ale acestora."Sa nu angajeze forta de munca straina in situatia in care rata somajului in comuna Ditrau depaseste 2% si sa contribuie, astfel, la prevenirea imigrarii tinerilor", se mai arata in document.De asemenea, in petitie se mai solicita patronilor brutariei din Ditrau sa isi ceara scuze de la locuitorii comunei pentru prejudiciul adus reputatiei lor, dar si de la preotul capelan, care a acceptat rolul de mediator al situatiei doar la cererea credinciosilor."Solicitam ca angajatorul sa aiba in vedere si sa respecte in primul rand linistea, respectul de sine si interesele publice, cultul religios si traditiile locuitorilor din Ditrau. Sa sprijine infiintarea unui sindicat al angajatilor din comuna.Sa despagubeasca angajatii prejudiciati si jigniti, in mod retroactiv pentru 5 ani, si sa plateasca concediile de odihna anuale, sa compenseze orele de munca suplimentare conform legii, sa efectueze control intern cu privire la declararea orelor de munca prestate si sa achite eventualele compensatii pentru orele de munca nedeclarate", se mai arata in petitie.Cazul brutariei din Ditrau a ajuns in atentia publicului dupa ce localnicii s-au revoltat impotriva celor doi angajati srilankezi.Peste 300 de persoane au participat la Caminul Cultural din Ditrau la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna, oamenii insistand ca nu vor emigranti in satul lor.