Somaj tehnic si la Pirelli Slatina: 4.000 de angajati afectati

Este vorba despre aproximativ 4.000 de salariati, scrie Gazeta de Sud Astfel, angajatii intra in somaj tehnic timp de o saptamana, in intervalul 23 - 31 martie."Pirelli Slatina anunta suspendarea activitatii fabricii, in perioada 23-31 martie 2020, in contextul ingrijorarilor recente legate de raspandirea COVID-19, dar si a incetinirii solicitarii produselor, pe piata auto.In afara masurilor de preventie a contaminarii cu COVID-19 aplicate deja in interiorul fabricii, Pirelli Slatina anunta ca reluarea activitatii de productie se va face cu un numar cat mai redus de angajati, tocmai pentru a putea garanta standarde cat mai ridicate de protectie a propriilor angajati, asigurand in acelasi timp si furnizarea produselor solicitate", au transmis reprezentantii companiei.Firma mai precizeaza ca va monitoriza constant evolutia situatiei si este pregatita sa intervina cu masuri suplimentare daca va fi necesar.Cu peste 145 de ani de istorie si cu o vasta traditie in producerea de anvelope, Pirelli este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata globala si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de anvelope Premium, desfasurand operatiuni in 13 tari.