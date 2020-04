Ancheta in cazul unui preot din Cluj, care a permis accesul credinciosilor in biserica

Ziare.

com

Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a fost inregistrat un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunii de zadarnicerea combaterii bolilor.Procurorii spun ca, in zilele de 18 si 19 aprilie, un preot a permis accesul enoriasilor in incinta lacasului de cult, cu ocazia unor slujbe religioase, nerespectand astfel masurile de prevenire si combatere a infectarii cu virusul SARS-Cov-II, dispuse de autoritati.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat saptamana trecuta pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini cu credinciosi care au mers la biserica "Ioan Gura de Aur" din Cluj-Napoca, el precizand ca nu ar fi trebuit incalcate regulile de distantare sociala de catre nicio biserica.