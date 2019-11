Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti are un nou arhiepiscop mitropolit

Ziare.

"Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti saluta cu bucurie numirea, de catre Papa Francisc, a Mons. Aurel Perca in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti si se indreapta cu recunostinta spre Mons. Ioan Robu, care a pastorit Arhidieceza timp de 36 de ani", se arata intr-un comunicat transmis joi de Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti.Conform normelor bisericesti in vigoare, implinind varsta de 75 de ani, IPS Ioan Robu i-a inaintat Papei Francisc o scrisoare prin care renunta la oficiu. Suveranul Pontif a acceptat renuntarea Mons. Robu la oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti si a numit un succesor al acestuia la conducerea Arhidiecezei.Mons. Aurel Perca, pana acum episcop auxiliar al Diecezei de Iasi, va lua in posesie Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti in 11 ianuarie 2020, in cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate in Catedrala Sf. Iosif din Capitala. Pana atunci, prin vointa Papei Francisc, Arhidieceza va fi condusa in continuare de Mons. Ioan Robu, ca administrator apostolic.Potrivit sursei citate, Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti (ARCB) se intinde pe un teritoriu care depaseste putin Austria ca suprafata si densitate a populatie (92.120 km2 si 8.870.000 de locuitori) si numara 60.500 de romano-catolici. Este organizata intr-un Vicariat Episcopal (de Dobrogea), 6 decanate si 67 de parohii si are 145 de preoti diecezani (din care 45 activeaza in alte dieceze), 12 preoti rezidenti neincardinati, 35 de preoti calugari, 285 de persoane consacrate (15 calugari si 270 de calugarite).Din cei 100 de preoti prezenti in Arhidieceza, 83 sunt activi, 13 pensionari si 2 urmeaza studii de specialitate. Pe teritoriul ARCB functioneaza 3 institutii de invatamant superior si de cercetare, 5 centre preuniversitare, 3 scoli de formare permanenta, 14 gradinite, 12 institutii sociale si de caritate, si activeaza peste 30 de asociatii, organizatii si miscari ecleziale.Monseniorul Ioan Robu a atacat in instanta adeverinta de necolaborare cu Securitatea, intrucat din preambulul acesteia reieseau relatiile apropiate ale acestuia cu Securitatea. Instanta a decis ca documentul sa ramana public.