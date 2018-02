Arhiepiscopia Clujului a acordat ajutoare de peste 250.000 de lei din "Cutia milei" in 2017

Ziare.

Reprezentantii Arhiepiscopiei Clujului au declarat, sambata, la finalul Adunarii eparhiale, ca de actiunile filantropice ale arhiepiscopiei au beneficiat"Arhiepiscopia Clujului are in derulare 45 de proiecte si programe sociale care acorda adapost, hrana, imbracaminte, medicamente, ingrijii medicale si paliative, educatie copiilor si tinerilor, alina suferintele celor bolnavi si dau speranta acolo unde nu mai este. De toata aceasta lucrare filantropica au beneficiat anul trecut peste 14.900 de persoane.In 2017 au fost acordate ajutoare financiare in, din care, suma desi suma de", au spus sursele citate.Potrivit acestora, la aceste sume se adauga si cele din, "din care au fost ajutati preotii si parohiile lipsite de posibilitati materiale"."De asemenea, in cadrul campaniei "Sanatate pentru sate"", au mai spus reprezentantii Arhiepiscopiei Clujului.In anul 2017, pe raza Arhiepiscopiei Clujului se aflau in constructie 63 de biserici si edificii bisericesti, in diferite stadii, de la fundatie pana la pictura, si au fost sfintite sau resfintite 22 de biserici.Conform Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Adunarea eparhiala este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, economice, culturale, social-caritative si misionare ale Eparhiei. Aceasta se compune din reprezentanti ai clerului si credinciosilor, in proportie de o treime clerici si doua treimi mireni, alesi pe termen de 4 ani, numarul total al membrilor fiind de 30.Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei Clujului a fost prezidata, sambata, de mitropolitul Andrei Andreicut.