Arhiepiscopul Tomisului vrea ca bisericile sa fie deschise in noaptea de Inviere, in ciuda coronavirusului si a restrictiilor impuse de autoritati

Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului se arata ca ierarhul "a observat ca exista alte locuri" in care oamenii au voie sa circule, daca sunt respectate anumite reguli, asa ca de ce sa nu fie deschise si bisericile, mai ales ca se apropie Sarbatorile Pascale."IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, nadajduieste ca bisericile sa poata fi deschise pentru credinciosi in noaptea de Paste, cu respectarea normelor de siguranta medicala.Mesajul vine in contextul in care ierarhul a observat ca exista alte locuri in societate unde cetatenii sunt liberi sa circule, respectand norme de siguranta medicala, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului", se arata pe reteaua sociala.Alaturi de acest mesaj scurt a fost postat si un clip video cu IPS Teodosie care sustine ca "numai bisericile sunt inchise, celelalte institutii primesc cate unul la distanta, dar nu resping pe nimeni"Iata momentul: Autoritatile au venit miercuri cu noi clarificari privind restrictiile impuse cetatenilor prin ordonantele militare . Astfel,Raspunsul Grupului de Comunicare Strategica vine pentru a clarifica o interpretare a Ordonantei Militare nr. 4, in care se specifica faptul ca "(3) Interdictia privind circulatia persoanelor intr-un grup mai mare de 3 persoane se aplica exclusiv circulatiei pietonale", iar aceasta ar insemna ca in curtea unei biserici se pot afla mai mult de trei persoane, deoarece nu este un spatiu de circulatie pietonala.In Ordonanta Militara nr. 1 la articolul 2 este prevazut ca "Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise". Astfel, sunt suspendate slujbele religioase cu participarea credinciosilor.Apoi, in Ordonanta Militara nr. 2, la art. 9, se prevede ca "se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau onlineˮ si ca "se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestoraˮ.In plus, in Ordonanta Militara nr. 3, la art. 1, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu anumite exceptii.In aceste conditii, prin coroborarea tuturor articolelor mentionate, nu se justifica prezenta mai multor persoane in curtea unei biserici, daca acestea se afla in alte scopuri decat cele permise de cadrul legislativ - adica in scopuri profesionale (preoti, angajati etc.) sau participarea la o slujba privata, cum ar fi o inmormantare.