Astazi sarbatorim Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii detinutilor. Ce e bine sa nu faci in aceasta zi

In Romania, sfintii sunt ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini.este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Bethsaida, Lacul Galileii, fiul pescarului Iona. Sfantul Apostol Petru locuia in Capernaum si era frate al Sfantului Apostol Andrei, prin care L-a cunoscut pe Iisus. A marturisit public, in Cezareea Philippi, ca Iisus este Mesia (Matei 16, 16-17) . Tot el insa L-a negat in timpul arestarii si judecatii Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu intrupat, potrivit Agerpres.Sfantul Apostol Petru, cu voia lui Dumnezeu, a fost lasat sa se lepede de trei ori de Hristos, in vremea Sfintelor Sale Patimi.Trei sunt motivele pe care arhimandritul Ilie Cleopa le arata ca fiind intemeiate pentru aceasta cadere a Sfantului Petru: pentru a se smeri mai mult, pentru a plange mai cu amar in toata viata sa, asa cum arata Sfantul Evanghelist Matei: "Si Petru si-a adus aminte de cuvantul lui Iisus, care zisese: Mai inainte de a canta cocosul, de trei ori te vei lepada de Mine. Si iesind afara, a plans cu amar" (Matei, 26, 75) . Cea de-a treia pricina este ca durerea si dragostea sa pentru Hristos vor mari mila Sfantului Petru pentru cei pacatosi.Dupa Pogorarea Duhului Sfant, Sfantul Petru, cu nespusa ravna si cu putere de sus, lepadand frica si aruncand valul indoielii, a fost cel dintai care a vestit poporului iudeu pe Iisus Hristos, Cel rastignit si Inviat (Faptele Sfintilor Apostolilor, cap. 2) . Sfantul Petru a suferit moartea martirica la Roma.s-a nascut in Tars, din familie de evrei, parintii sai fiind cetateni romani. A facut studii religioase la Ierusalim.Saul, numele sau dinainte de botez, era un zelos aparator al Legii Vechi si aprig prigonitor al Bisericii lui Hristos. Dupa convertirea de pe drumul Damascului, Sfantul Apostol Pavel a propovaduit cuvantul Mantuitorului Iisus Hristos in timpul celor trei calatorii misionare ale sale, atat printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei de alt neam: in Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia pana la Roma.De aceea, Sfantul Pavel a fost numit "Apostol al Neamurilor". A fost martirizat la Roma prin taierea capului, in aceiasi zi cu Sfantul Apostol Petru, in 29 iunie 67.Pentru ca Sfintii Apostoli Petru si Pavel au fost in temnita fiindca L-au marturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din Romania.Cei doi sfinti sunt ocrotitori ai celor lipsiti de libertate si pentru ca cei ajunsi in penitenciare sunt persoane care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei.Traditia populara spune ca in aceasta zi apar licuricii, care ii ghideaza pe cei ce se ratacesc in paduri sau in munti. Acestia ar fi, de fapt, scantei ale biciului Sfantului Petru.De Sfintii Apostoli Petru si Pavel se da de pomana pentru cei morti, iar femeile trebuie sa ofere vecinilor si saracilor mancare gatita, dar si vase de lut pline cu apa, astfel incat mortii nu vor fi flamanzi si nici nu vor inseta pe taramul celalalt, informeaza News.ro.Oamenii nu au voie sa munceasca, nici la camp, si nici in gospodarie. In ziua praznuirii celor doi sfinti nu se spala, nu se arunca gunoiul din casa si nu se toarce, iar oamenii trebuie sa mearga la biserica.In aceasta zi nu se scutura merii, pentru ca ogoarele sa fie protejate de grindina. In popor, se mai spune ca femeile vaduve nu au voie sa manance mere pana in ziua de Sfantul Ilie, daca vor sa fie sanatoase.In Calendarul popular, ziua Sfintilor Petru si Pavel marcheaza miezul verii agrare si perioada secerisului. In vremurile cand oamenii erau foarte credinciosi, Sanpetru de Vara umbla pe Pamant, singur sau insotit de Dumnezeu.In povestirile si snoavele populare, Sanpetru este un om obisnuit: se imbraca in straie taranesti, se ocupa cu agricultura, cresterea animalelor si, mai ales, cu pescuitul. Fiind credincios, foarte harnic si bun sfetnic, Sanpetru este luat de Dumnezeu in cer, unde ii incredinteaza portile si cheile Raiului.Acolo, fiind mai mare peste camarile ceresti, imparte hrana animalelor salbatice, in special lupilor, fierbe grindina pentru a o marunti prin topire si a deveni mai putin periculoasa, se mai spune in popor.La marile sarbatori - Craciun, Anul Nou, Boboteaza, Macinici, Sangiorz, Sanziene - Sanpetru poate fi vazut de pamanteni la miezul noptii, cand se deschide pentru o singura clipa cerul, stand la masa imparateasca in dreapta lui Dumnezeu. Sanpetru este cel mai cunoscut "sfant" al Calendarului popular.Importanta sarbatorii este data de postul care o precede - Postul lui Sanpetru - si care, spre deosebire de Postul Pastelui, Postul Craciunului si Postul Santamariei, are numar variabil de zile.Local, sarbatoarea era anuntata de anumite repere cosmice si terestre: aparitia licuricilor, amutitul cucului, rasaritul constelatiei Gainusei si altele.Tot de Sanpetru, potrivit traditiei populare, este organizat si Targul Gainii, o sarbatoare veche tinuta in Muntii Apuseni si dedicata zeitei neolitice Gaea, protectoare a femeilor maritate, sinonima cu Targul de Fete.