Azi il sarbatorim pe Sfantul Ioan Botezatorul. Peste 2 milioane de romani ii poarta numele

Potrivit Ministerului de Interne, peste doua milioane de romani poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, cei mai multi fiind barbati.Cele mai raspandite nume sunt Ioan, Ion, Ionut, Ioana, Ionela si Oana, alaturi de derivatele lor Nelu, Ivan, Jana, Ionuta, Nela, Onuta, Ionelia si Jan.Crestinii il considera pe Sfantul Ioan Botezatorul cel mai mare dintre sfinti, dupa Fecioara Maria. In calendarul ortodox, el are trei zile de pomenire: 24 iunie - nasterea sa (sarbatoarea numita Dragaica sau Sanzienele), 7 ianuarie - ziua Sfantului Ioan ca botezator al Domnului si 29 august - taierea capului Sfantului Ioan.Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Parintii lui sunt preotul Zaharia si Elisabeta, care erau rude cu parintii Fecioarei Maria, Ioachim si Ana. Arhanghelul Gavriil i-a vestit lui Zaharia ca sotia sa va naste un fiu la batranete si se va chema Ioan. Zaharia nu a crezut acest lucru si a ramas mut pana cand Elisabeta a nascut.Potrivit invataturilor religioase, Ioan a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea lui Iisus Hristos.Traditia spune ca, in dimineata zilei de Sfantul Ion, oamenii trebuie sa se stropeasca cu agheasma, pentru a fi feriti de boli in timpul anului. De asemenea, conform traditiei populare, dupa Sfantul Ioan "se boteaza gerul", adica temperaturile incep sa creasca.De Sfantul Ioan, exista obiceiul numit "Udatul Ionilor". In Bucovina, de exemplu, in trecut, se punea un brad impodobit la portile tuturor celor care purtau numele de Ion, iar acestia dadeau o petrecere.In Transilvania, cei care purtau acest nume erau purtati prin sat pana la rau, unde erau botezati.