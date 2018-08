Biserica Romano-Catolica cere abolirea pedepsei cu moartea in intreaga lume

Ziare.

"Biserica invata, in lumina Evangheliei, ca pedeapsa cu moartea este inadmisibila, intrucat ataca inviolabilitatea si demnitatea persoanei; Biserica se angajeaza cu determinare sa actioneze pentru abolirea pedepsei cu moartea in intreaga lume", se arata in noua versiune a Catehismului Bisercii Catolice (nr. 2267), aprobata de Papa Francisc.Biserica Romano-Catolica s-a opus si pana acum pedepsei cu moartea, dar, ca exceptie, considera ca aceasta se putea aplica doar "daca ar fi singura modalitate posibila de aparare a vietilor oamenilor de un agresor nedrept"."Mult timp, aplicarea pedepsei cu moartea de catre autoritatile legitime, dupa un proces normal, a fost considerata o reactie adecvata la gravitatea unor delicte si o modalitate acceptabila, chiar daca extrema, pentru apararea binelui comun.Astazi, a devenit din ce in ce mai clar ca demnitatea persoanei nu se pierde nici macar dupa comiterea unor crime foarte grave. In plus, s-a raspandit o noua intelegere a sensului sanctiunilor penale la nivelul statului.Au fost instituite sisteme mai eficiente pentru detentie, care le garanteaza apararea tuturor cetatenilor, fara a-l priva definitiv pe autorul faptei de posibilitatea de a se reabilita", argumenteaza Vaticanul.