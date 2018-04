Biserica tine pasul cu tehnologia: Tonomat cu lumanari, candele si tamaie

Ziare.

Preotul de la o biserica din Campina a instalat in curtea lacasului de cult un tonomat de lumanari, candele si tamaie, transmite Observator TV.Preotul paroh al Bisericii "Nasterea Maicii Domnului", Radu Nicolae, a declarat, pentru Mediafax, ca ideea i-a venit dupa ce a observat ca multi credinciosi veneau la morminte dupa ce locul in care se vand lumanarile in biserica se inchidea."La biserica este program de opt ore. E acelasi program ca peste tot. Oamenii nu pleaca de la serviciu ca sa vina la cimitir. Vin dupa serviciu, dupa ce trec pe la piata. Dupa programul lui vine. Si cand vin pangarul e inchis", a spus preotul paroh.Astfel ca, preotul a decis sa amplaseze "tonomatul", care deocamdata este imprumutat."Este extrem de practic. E ceva inedit. El nu e achizitionat, e imprumutat si chiar ma gandesc sa cumpar unul. Vindem lumanari, candele, tamaie, carbuni, ce punem la pangar. Enoriasii au avut o atitudine pozitiva. Avem si capela. Vin oamenii si stau si noaptea. Iau lumanari de aici", a declarat Radu Nicolae.Desi tonomatul este considerat util de preotul respectivei biserici, dar sunt si voci care critica decizia acestuia. In plus, multe persoane s-au amuzat pe seama tonomatului cu lumanari, candele si tamaie."Intr-un viitor apropiat, asteptam dozatoarele de anafura, prescuri, coliva si agheasma.Aceasta stire nu este o gluma si nici un pamflet, asa ca va rog sa o tratati cu seriozitate", a notat cineva pe Facebook."Urmeaza tonomatul unde se poate asculta slujba de duminica, platirea acatistelor online (cu cardul de credit, daca ati ramas fara bani) si aplicatia de pomenire a mortilor in functie de locatie", a adaugat o alta persoana.