Bisericile din Cluj vor trimite credinciosilor acasa pungi sigilate cu Pasti

Conform arhiepiscopiei, pungil vor fi lasate in fata caselor, astfel incat voluntarii care merg sa le duca sa nu intre in contact cu credinciosi, conform Ziua de Cluj "Pentru pregatirea painii si a vinului pentru Pasti se vor folosi doar prescuri mici sau painisoare mici, ambalate in plastic direct de brutarii, nu vor fi taiate, ci se vor aseza alaturi de recipientul cu vin, pahar etans sau sticluta, intr-o punga de plastic, care va fi sigilata. Acestea vor fi sfintite dupa Sfanta Liturghie din Joia Mare si vor putea fi impartite credinciosilor la casele lor imediat dupa sfintirea lor, pana in Duminica Invierii.Pastile nu se vor distribui la biserici, ci vor fi trimise credinciosilor, la solicitarea acestora la casele lor, cu ajutorul consilierilor parohiali si a echipelor de tineri voluntari. Pachetul cu sfintele Pasti va fi lasat la usa casei credinciosilor, minimizand cat mai mult contactul direct cu acestia", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului.