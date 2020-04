Bisericile unite impotriva pandemiei inainte de Paste: Fiecare sa intensifice rugaciunea si responsabilitatea

Indemn la rugaciune personala acasa

LIVE

Ziare.

com

Amintim ca duminica este Pastele catolic, iar apoi pe 19 aprilie Pastele ortodox, Invierea fiind considerata cea mai importanta sarbatoare crestina."In aceasta perioada de grea incercare, Consiliul Consultativ al Cultelor din Romania se adreseaza tuturor credinciosilor cu un mesaj de incurajare, binecuvantare si indrumare., de a respecta cu strictete masurile dispuse de autoritatile publice si de a coopera cu acestea, asigurandu-se totodata slujbele religioase in lacasul de cult, dar fara participarea fizica a credinciosilor, slujbele fiind transmise online", se arata in apelul preluat pe Facebook de Francisc Dobos , purtator de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice Bucuresti.Mesajul vine in contextul in care au existat voci din randul clerului care au cerut ca bisericile sa fie deschise de Paste. In plus, unii preoti nu au respectat ordonantele militare si au tinut slujbe cu credinciosi, desi acestea sunt interzise.Cel de-al doilea indemn al clerului este ca "fiecare dintre noi sa staruie acasa in rugaciune personala sau impreuna cu familia, pentru a-L ruga pe Milostivul Dumnezeu sa ne ajute sa depasim acest moment de grea incercare.Rugaciunea este sursa de putere spirituala pentru a invinge teama si boala. Cultivarea pacii sufletului prin rugaciunea staruitoare ne fereste de panica si deznadejde si ne face sa constientizam dubla noastra responsabilitate in aceasta perioada: personala si comunitara".Apoi, clerul isi manifesta pretuirea fata de personalul medical si fortele de ordine:"Medicilor, intregului personal din institutiile medicale, cat si tuturor celor care prin munca lor depusa in perioada pandemiei ajuta la continuarea vietii in parametri cat se poate de normali, precum si celor care asigura asistenta religioasa oamenilor aflati in suferinta, le adresam un cuvant de pretuire si incurajare in lucrarea lor jertfelnica.De asemenea, adresam un mesaj de pretuire si incurajare politistilor, jandarmilor si militarilor. Ei toti sunt prezenti continuu in rugaciunile noastre".Cat despre preotii de toate religiile, acestora li se cere sa-si continue activitatea si sa-si actualizeze datele de contact, pe care sa le posteze pe site-urile si platformele digitale ale comunitatilor lor, "pentru a putea fi contactati de toti cei care au nevoie de consiliere religioasa, de incurajare sau de orice alt sprijin folositor".Si asta pentru ca toti credinciosii "sa tina legatura telefonic sau prin alte mijloace de comunicare cu slujitorii cultelor".Pe de alta parte, clerul sprijina si voluntariatul: "Pe toti cei care doresc sa se implice efectiv in activitati de voluntariat ii indemnam sa actioneze organizat in cooperare cu autoritatile locale, potrivit recomandarilor fiecarui cult".Cat despre slujbe, recomandarea este ca acestea sa fie urmarite la radio, la televizor sau prin Internet."Este necesar ca fiecare dintre noi sa dea dovada de intelepciune in aceste vremuri de incercare, intensificand rugaciunea si responsabilitatea pentru sanatatea personala si sociala.De asemenea, sa aratam solidaritate sociala concreta prin ajutorarea celor aflati in nevoi, oferindu-le ajutor material, respectiv asistenta sociala la domiciliu persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, in mod voluntar, avizat de catre autoritati", adauga reprezentantii cultelor.Mesajul acestora se incheie simplu cu "Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!" si este semnat de Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din Romania.