BOR ia decizii drastice legate de Inviere: Niciun credincios la slujba! Spovedania acasa si "Pastile" pot fi distribuite la domiciliu

In plus, "Pastile" vor fi distribuite la domiciliu de catre voluntari.Potrivit indrumarilor sefilor BOR, aprobate de patriarhul Daniel, privind slujbele de Florii, din Saptamana Mare (A Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti, in conditiile starii de urgenta, intrucat aceste slujbe vor fi savarsite anul acesta doar de slujitorii bisericesti, fara participarea credinciosilor mireni, pentru a le oferi credinciosilor o anumita consolare si pentru a diminua riscul unor manifestari necontrolate, urmare a consultarii cu Ministerul Afacerilor Interne, parohiile si manastirile vor proceda dupa cum urmeaza:anul acesta. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvantate in biserica (in Sambata lui Lazar, 11 aprilie, dupa Vecernie sau in Duminica Floriilor, 12 aprilie) si vor fi distribuite de catre voluntari credinciosilor din parohie care solicita aceasta. Voluntarii vor purta masti si manusi de protectie.* In saptamana Sfintelor Patimiri,(comun), pentru a evita formarea unui grup mai mare de persoane.. La intrarea in locuinta credinciosilor, preotul va utiliza incaltaminte de unica folosinta si masca sanitara, se va spala pe maini cu apa si sapun si cu dezinfectant, va folosi doar o carte de cult si epitrahil, trusa liturgica pentru impartasirea celor bolnavi, obiecte care vor fi atat anterior, cat si ulterior dezinfectate (conform indrumarilor din 12 martie).* Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita "Pasti", va fi sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie 2020, dupa Sfanta Liturghie si va fi ambalata igienic in pachete inchise. In zilele de vineri si sambata, "Pastile" vor fi distribuite gratuit credinciosilor, in locuri special amenajate in afara lacasurilor de cult. Personalul deservent va purta masca si manusi de protectie.* Accesul la aceste locuri speciale din afara lacasurilor de cult se va organiza in zilele premergatoare Sfintelor Pasti (vineri si sambata, inainte de noaptea Invierii), respectandu-se aceleasi reguli sanitare ca si in magazinele alimentare (masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat).* Pentru credinciosii varstnici si bolnavi,, vineri si sambata sau in prima zi de Pasti. Voluntarii vor purta masca si manusi de protectie, precum si ecuson nominal, semnat si stampilat de catre fiecare parohie.* Randuielile liturgice si tipiconale nu se modifica in aceasta perioada in care slujbele se savarsesc doar de catre slujitorii bisericesti, fara participarea fizica a credinciosilor mireni. Astfel, in Vinerea Mare (17 aprilie), seara, dupa slujba Prohodului Domnului, biserica va fi inconjurata o singura data de catre slujitorii bisericesti prezenti, dar fara participarea credinciosilor mireni.* De asemenea, slujba Invierii Domnului, la care anul acesta nu participa credinciosi mireni, va incepe, potrivit tipicului, in afara lacasului de cult, la ora 0:00 din noapte, deoarece Invierea lui Hristos este temelia invierii tuturor oamenilor. In acest sens, imediat dupa chemarea "Veniti de primiti lumina!" si cantarea "Invierea Ta, Hristoase, Mantuitorule", se va citi Sfanta Evanghelie, se rosteste binecuvantarea "Slava Sfintei...", dupa care clericii vor canta de trei ori troparul "Hristos a inviat!", se va cadi spre cele patru puncte cardinale si se va rosti ectenia mare, apoi toti clericii vor intra in biserica, pentru continuarea Canonului Invierii si pentru savarsirea Sfintei Liturghii.* La ora 0:00 din noapte, in timp ce clopotele rasuna la toate bisericile unde se savarseste slujba Invierii, credinciosii mireni, avand candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se unul catre altul, de la distanta de 2 metri, cu salutul pascal Hristos a inviat! si raspunsul Adevarat a inviat!, fara a deranja pe alti vecini care nu doresc sa participe la aceasta sarbatoare.* In prima zi de Pasti, incepand cu ora 6:00 dimineata, voluntarii din parohii vor putea oferi credinciosilor varstnici si bolnavi "Pastile", precum si pachete cu daruri alimentare de Pasti (oua, cozonac, dulciuri etc.).* Tot in prima zi de Pasti, slujba Vecerniei sau "A doua Inviere" se savarseste in biserici, incepand cu ora 12:00, dar fara participarea credinciosilor mireni.Potrivit sursei citate, prezentele indrumari completeaza recomandarile Cancelariei Sfantului Sinod din 22 martie intitulate "Noi masuri privind slujbele si activitatile sociale bisericesti"."Orice act de indisciplina a clericilor (ierarhi, preoti si diaconi) sau a credinciosilor mireni afecteaza negativ imaginea Bisericii in societate, deoarece, in timpul starii de urgenta, toti avem obligatia de a respecta dispozitiile autoritatilor de stat, in caz contrar, vom suporta sanctiunile prevazute de lege.Sa ne rugam lui Dumnezeu, Maicii Domnului si tuturor sfintilor ca starea aceasta de grea incercare cauzata de pandemia actuala sa inceteze cat mai curand!", se mai arata in indrumarile Cancelariei Sfantului Sinod.