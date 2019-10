BOR explica de ce isi face bloc nou pe Dealul Patriarhiei: Are nevoie de toalete, magazin si spatii pentru ingrijitori

De ce are BOR nevoie de aceasta cladire

"Precizam ca nu este vorba despre constructia unui bloc masiv, modern, ci de edificarea unei case, care va avea doar sase camere, cu arhitectura bisericeasca traditionala.Imaginea prezentata in anuntul public al Primariei Generale a Municipiului Bucuresti este provizorie si nu reflecta proiectul viitoarei cladiri", sustine BOR intr-un punct de vedere remis vineriInformatia referitoare la constructia unui bloc a aparut joi pe Facebook, gratie directorului ARCEN (Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate), care semnala ca acest proiect reprezinta, in viziunea lui, distrugerea peisajului cultural."Arhiepiscopia Bucurestilor vrea sa ridice un bloc de 3 etaje pe Dealul Patriarhiei, langa strada in trepte care cobora in strada Ienachita Vacarescu, peste drum de clopotnita ridicata de Constantin Brancoveanu in anul 1698. Proiectul e in faza de consultare, se pot trimite sugestii si observatii timp de 15 zile", a anuntat Edmond Niculusca.In replica la articolele aparute in presa pe aceasta tema, BOR explica necesitatea acestei cladiri, mai exact reproduce expunerea de motive pe care Arhiepiscopia Bucurestilor a redactat-o acum un an pentru dosarul de aviz inaintat Primariei Bucuresti:"Actuala Catedrala Patriarhala de pe Dealul Mitropoliei se afla, pana in anul 1931, in centrul unei incinte, fiind inconjurata de jur imprejur de cladiri si de zidul imprejmuitor. Intre aceste constructii se afla si resedinta mitropolitului, actuala Resedinta Patriarhala.Tot in interiorul acestei incinte se aflau paraclisul, clopotnita si chiliile calugarilor si ale preotilor slujitori ai catedralei mitropolitane, precum si toate spatiile obisnuite desfasurarii activitatii specifice unei manastiri.Odata cu desfasurarea lucrarilor de construire a Palatului Camerei Deputatilor de pe Dealul Mitropoliei (actualul Palat al Patriarhiei), aceste chilii ale calugarilor si ale preotilor slujitori ai catedralei mitropolitane au inceput sa fie demolate.(...)In zilele noastre, reconstruirea sub o forma noua, pe un teren mai restrans de 656 m 2, a acestei case a clerului este urgent necesara pentru buna desfasurare a activitatii ansamblului patriarhal de pe Dealul Mitropoliei".Arhiepiscopia Bucurestilor adauga in expunerea de motice ca aceasta noua cladire poate fi reconstruita intr-o forma mai restransa ca amprenta la sol, dar mai practica, astfel:"1) La demisolul cladirii trebuie construite catevapentru pelerinii care vin sa se roage la Catedrala Patriarhala si pentru turistii care viziteaza Catedrala Patriarhala si Palatul Patriarhiei.Aceste grupuri sanitare au fost si sunt frecvent solicitate de pelerini si turisti;2) La parterul cladirii este nevoie de amenajarea unui(pangar), pentru eliberarea intrarii de sub clopotnita, acolo unde functioneaza in prezent magazinul, blocand poarta unui monument istoric.Spatiul de la intrarea de sub clopotnita isi va regasi utilizarea initiala, aceea de acces in incinta Catedralei;3) La etajele 1 si 2 ale cladirii este nevoie de amenajarea unor spatii pentru doi ghizi care vor prezenta pelerinilor si turistilor ansamblul patriarhal (Catedrala Patriarhala si Palatul Patriarhiei) si a unor spatii pentru trei-patru ingrijitori de la Catedrala Patriarhala (paraclisieri si portari), care trebuie sa fie disponibili in orice moment pentru slujbe, ceremonii solemne, pelerinaje, vizite turistice etc.".