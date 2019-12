BOR si-a recuperat cu jandarmii o biserica. Preotul fusese dat afara, pentru nu voia sa-l pomeneasca la slujba pe mitropolit

Ziare.

Preotul de acolo a fost caterisit dupa ce a refuzat sa il pomeneasca pe IPS Teofan in timpul slujbelor, dar refuza sa plece.Biserica din satul Schit Oraseni din judetul Botosani a fost recuperata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei de la un preot caterisit, dupa mai bine de doi ani de la inceperea unui scandal in comunitatea din acel sat.Preotul Ioan Ungureanu a fost caterisit la finalul anului 2017 pentru schisma, neascultare si contrazicerea in mod public a pozitiei oficiale a Bisericii, dupa ce in 2017 a refuzat sa il pomeneasca pe IPS Teofan in slujbele sale, din cauza pozitiei pe care a avut-o mitropolitul Moldovei si Bucovinei la Sinodul din Creta, pozitie cu care Ungureanu nu era de acord."Precizam ca obligativitatea clericilor de a pomeni la slujbe pe Chiriarhul locului (pe episcopul care conduce o eparhie) nu reprezinta un gest de curtoazie si nici un favor facut cuiva, ci este un gest cu semnificatii teologice profunde.Prin pomenirea ierarhului, preotul se arata a fi in ascultare si in comuniune cu cel al carui delegat este in parohie si, implicit, in comuniune cu intreaga Biserica Ortodoxa cu care ierarhul se afla in comuniune.Prin urmare, gestul nepomenirii este un act schismatic, de rupere din Trupul Bisericii Domnului Iisus Hristos", a declarat purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu.Potrivit unor surse, preotul le-ar fi spus enoriasilor ca a fost legiferata homosexualitatea la Sinodul din Creta, iar cardurile de sanatate ar trebui arse, deoarece cuvantul "card" intors este "drac".Despre acelasi preot oamenii spuneau ca a refuzat sa le ofere impartasanie celor care refuzau sa isi arda cardurile de sanatate.Desi nu mai avea voie sa slujeasca, Ioan Ungureanu a continuat sa tina slujbe in biserica din Schit Oraseni si refuza sa paraseasca casa parohiala.La 1 februarie 2018, a fost un numit un alt preot paroh in acest sat."Din pacate, parintele Bolohan a fost impiedicat in a-si exercita slujirea de preot si de paroh, intrucat fostul preot Ungureanu, sustinut de un grup de persoane, ocupa in mod abuziv si nelegal biserica parohiala.Fiind caterisit, toate asa-zisele slujbe savarsite de Ioan Ungureanu in acest lacas de cult nu sunt recunoscute de Biserica Ortodoxa", a spus Constantin Sturzu.Situatia a ajuns in instanta, iar magistratii Tribunalului Suceava au decis ca Ioan Ungureanu trebuie sa paraseasca parohia.Desi decizia instantei este din octombrie, fostul preot din satul Schit Oraseni a refuzat sa predea biserica Mitropoliei Molodovei si Bucovinei si a slujit in continuare acolo. Lacasul de cult era inchis cu lacat si a fost nevoie de interventia jandarmilor."Actiunea a reprezintat o punere in executare a hotararii definitive pronuntate de Tribunalul Suceava. Biroul executorului judecatoresc s-a adresat Judecatoriei Botosani, care a incuviintat executarea silita, apoi a comunicat debitorului o somatie. La expirarea termenului prevazut in somatie, s-a impus deplasarea executorului la fata locului, in vederea executarii silite", a afirmat Constantin Sturzu.Fostul preot a incercat sa conteste decizia instantei, la Judecatoria Botosani, insa solicitarea a fost respinsa.