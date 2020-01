BOR spune ca buletinele cu cip nu distrug sansa la mantuire: Nu va preocupati excesiv pentru lucruri trecatoare

Ziare.

Marti la sediul MAI a avut loc o dezbatere pe tema noilor buletine cu cip, ce ar urma sa fie eliberate din august 2021, din care nu au lipsit cei care sustin ca implementarea unei asemenea decizii e semnul ca vine Apocalipsa sau ca, odata ce un crestin accepta buletinul cu cip isi pierde dreptul la mantuire.Intr-un punct de vedere transmis insa RFI Romania , Patriarhia face apel la discernamant si luciditate in aceasta chestiune si le transmite credinciosilor ca identitatea lor spirituala nu le va fi afectata de modul in care le este atestata identitatea cetateneasca."Anumite reactii negative motivate religios referitoare la noile carti de identitate anuntate de MAI sunt provocate probabil de neintelegerea deplina a continutului acestui proiect (explicat de autoritati), dar si de temeri excesive si nejustificate din punct de vedere teologic.Problema cartii de identitate nu este una de natura teologica, ci administrativa. Este vorba despre 'identitatea' noastra de tip cetatenesc, nu despre identitatea noastra adanca, spirituala, religioasa. Asa cum au anuntat autoritatile, 'se va crea si posibilittea de a avea o carte de identitate simpla pentru cetatenii care nu vor carte de identitate cu cip'.Exista, asadar, posibilitatea de a nu opta pentru eliberarea unui asemenea document electronic. Pastrarea acestei optiuni este foarte importanta si coincide cu respectul fata de sensibilitatile religioase ale unor cetateni", se arata in raspunsul transmis de purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu.Acesta aminteste si de o hotarare a Sfantului Sinod din 2009, cand erau discutii similare pe tema buletinelor biometrice."Hotararea nr. 638/2009 a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane referitoare la pasapoartele biometrice, care au suscitat discutii similare in anul 2009, ramane un reper actual de discernamant si luciditate pentru toti cetatenii crestinii ortodocsi:", se incheie precizarea Patriarhiei.