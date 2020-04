BOR sustine ca acordul de Paste cu MAI respecta starea de urgenta si compara bisericile cu farmaciile

LIVE

"Acordul Patriarhiei Romane cu MAI a fost fost unul interinstitutional, oficial si public. Este firesc, in calitate de crestini si cetateni care respectam riguros legea, sa cerem in contextul celei mai mari Sarbatori crestine cateva lucruri esentiale care nu intra in conflict cu nimic din reglementarile in vigoare.. Pana in acest moment, cu aproape 10 milioane de lei. Asta va face Biserica si mai departe", arata Banescu.Anterior, Vasile Banescu afirma ca acordul Patriarhiei cu MAI este "in continutul sau, pana la ultima litera, in consonanta cu toate reglementarile starii de urgenta" si subliniaza ca Romania este o tara si o societate edificate pe valorile crestinismului, "nici crestinopata, nici crestinofoba".. Politia Romana nu ne asigura tuturor doar protectia si ordinea publica, ci face acum si un gest major de civilitate crestina, un gest de cordialitate civica pentru careMai putin ideologii anticrestini mereu de serviciu. Suntem o tara si o societate edificate pe valorile culturale si spirituale ale crestinismului, o societate toleranta, solidara, civilizata. Nici crestinopata, nici crestinofoba", a declarat el.El a sustinut ca a oferi, cu "masuri de protectie totala si perfect legala, Pasti si Lumina de Pasti celor care le solicita" reprezinta un gest salutar si nu criticabil."A oferi, sub masuri de protectie totala si perfect legala, Pasti si Lumina de Pasti celor care le solicita si le primesc prin voluntari acreditati si corespunzator echipati (mult mai bine decat curierii care ne aduc mancare sau produse comandate online), a oferi aceste lucruri in deplina ordine, nu tuturor la intamplare, este un gest pe care bunul simt, dublat acum atent si de fireasca grija fata de ceilalti, ne invita in mod firesc sa il salutam, nu sa il criticam.Invierea lui Hristos sa ne aduca tuturor in suflet lumina, pace si bucurie in starea de recluziune si reflexivitate in care ne aflam in acest an!", a mai spus Vasile Banescu. Ministrul Marcel Vela a anuntat, marti, ca, in urma unui acord intre MAI si BOR, distribuirea Sfintei Lumini aduse de la Ierusalim in seara zilei de sambata, 18 aprilie, se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica si patrulele existente in misiune, incepand cu ora 20:00.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va solicita in sedinta pe care urmeaza sa o aiba cu premierul si mai multi ministri sa se revina asupra acordului incheiat intre MAI si BOR.