BOR trimite spitalelor din Bucuresti 900 exemplare din Noul Testament cu Psalmii

"Distribuirea a inceput de pe 25 noiembrie catre unitatile spitalicesti. Pacientii care doresc sa citeasca Noul Testament cu Psalmii pot apela la preotul de spital si vor beneficia de aceasta posibilitate de a imprumuta Sfanta Scriptura pentru a se intari sufleteste in perioada de lupta cu boala si cu suferinta", a declarat pentru Agentia de stiriBasilicapr. Ionut Iordachescu, Consilier Eparhial in cadrul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Bucurestilor, informeaza Pro TV.Pacientii pot imprumuta Sfanta Scriptura cat timp stau in spital, iar in restul timpului acestea vor fi in biblioteca capelelor."Citirea Sfintei Scripturi este la fel de importanta ca rugaciunea personala, ca postul, ca faptele de milostenie si contribuie la cresterea noastra duhovniceasca; este importanta mai ales in cazul persoanelor care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care au nevoie de o stare de pace pe care o pot afla si din cuvantul Scripturii", transmite Arhiepiscopia Bucurestilor.Exemplarele vor ajunge probabil si in spitalele care recent s-au confruntat cu probleme cu caldura si cu apa calda si unde pacientii s-au incalzit la radiatoare.Tot in cadrul aceluiasi proiect, Patriarhia Romana va distribui 1410 de exemplare din Noul Testament cu Psalmii militarilor romani aflati in misiune in afara granitelor tarii.