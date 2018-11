Catedrala Mantuirii Neamului a primit o amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea normelor de securitate la incendiu

Fara aviz ISU: "Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie"

"Organizatorul evenimentului este Patriarhia Romana, care a invitat publicul sa participe la slujba de sfintire a Catedralei. In prezent, constructia nu este finalizata, sens in care nu se poate pune in discutie existenta unei autorizari pentru siguranta la incendiu. Subliniem ca autorizatia de securitate la incendiu reprezinta actul administrativ emis de inspectoratele pentru situatii de urgenta la finalizarea constructiei, inainte de intrarea efectiva in functiune, potrivit destinatiei declarata de beneficiar.De asemenea, mentionam capentru acest obiectiv. (...)De asemenea, ISU Bucuresti-Ilfov a instiintatca, in conditiile date, acesta, prin adresele transmise in data de 22.11.2018, respectiv 23.11.2018.Intrucat, din punct de vedere tehnic,, MAI a dispus mobilizarea unui numar mare de echipaje de pompieri, salvatori SMURD, jandarmerie si politie care vor actiona in zona, pentru prevenirea oricarei situatii de risc pentru populatie", se arata intr-un comunicat al ISU.De asemenea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta are si niste recomandari pentru cei care vor asista la sfintirea catedralei:si nu le tineti in apropierea materialelor inflamabile sau a obiectelor de vestimentatie ale dumneavoastra sau ale celorlalti participanti;scazute din aceasta perioada, mai ales in cursul noptii;unde temperaturile sunt scazute, in special daca suferiti de afectiuni cardio-respiratorii sau de alte afectiuni a caror evolutie poate fi agravata de frig;pentru perioade lungi de timp;sau ambulanta sau apelati numarul unic de urgenta 112;, respectati recomandarile structurilor de asigurare a ordinii publice si evitati zonele supra-aglomerate;sau nedestinate publicului;pentru a evita ranirile accidentale.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a confirmat pentru Recorder ca nu a dat aviz pentru evenimentul de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care se va desfasura duminica si la care sunt asteptati 30.000 de credinciosi, evenimentul urmand sa se desfasoare "pe raspunderea proprietarului".Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului.", sustine Daniel Vasile, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Asa cum a anuntat Patriarhia, Catedrala Mantuirii Neamului se afla in acest moment in stadiul "la rosu", constructia urmand a fi finalizata in anul 2024. Iar costurile au crescut de la an la an. Daca in 2017 Biserica anunta ca a cheltuit 50 de milioane de euro si ca mai are nevoie de 20 de milioane, pana acum suma a sarit deja de 120 de milioane de euro si constructia e departe de a fi finalizata, informeaza ProTV.Pentru ca nu poate obtine aviz de securitate pentru o constructie aflata in acest stadiu, BOR a trimis o simpla instiintare Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta."Am luat la cunostinta, la nivelul ISU, despre intentia organizarii acestui eveniment si despre numarul ridicat de participanti. Totusi, desfasurarea evenimentului in interiorul santierului se face exclusiv pe raspunderea proprietarului, a organizatorului", a explicat Daniel Vasile.Reprezentantii ISU au precizat ca, desi vor fi pusi in situatia de a participa la o actiune ilegala, vor face tot ce le sta in putinta pentru ca ziua de duminica sa nu fie marcata de niciun eveniment special.V.D.