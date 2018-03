Ce crede Biserica Ortodoxa despre Ziua Femeii si martisoarele cu cruce

Ziare.

com

Problema este ca materialele respective lasa sa se inteleaga faptul ca aceasta este opinia BOR, ceea ce nu este adevarat, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al Bisericii, Vasile Banescu, pentru"Sunt pareri si pareri. Niciuna dintre ele (8 martie si martisorul- n.red.) nu are nicio corelatie religioasa, asa ca Biserica nu isi da cu parerea pe lucruri care ies de sub sfera sa de activitate. In niciun caz nu le blameaza. Un preot sau calugar daca vorbeste nu inseamna ca reprezinta un punct de vedere oficial.Preotii sunt oameni care, la randul lor, dau martisoare. Criticile acestea sunt, in general, din zona manahala, acolo rigorile acestea monahale puse in fata cu niste manifestari publice uneori creeaza anumite reactii", a spus Banescu.Acesta a precizat ca Biserica Ortodoxa Romana, ca si cea Catolica, nu are o viziune contrara manifestarilor din aceste zile."Dimpotriva. Nu putem decat sa transmitem un mesaj de sanatate si ocrotire din partea lui Dumnezeu pentru toate mamele din Romania. (...) Biserica nu se implica. Nu da sfaturi in zona asta, doar respecta traditiile populare, care s-au integrat foarte bine in zona crestina", a adaugat purtatorul de cuvant al BOR.In privinta martisoarelor cu cruce, Vasile Banescu spune ca BOR nu se opune, pentru ca aceasta nu reprezinta o batjocorire a crucii, deoarece sunt purtate cu bucurie."Martisorul este legat de o traditie precrestina care are legatura cu schimbarea anotimpurilor si daca intre ele apar si cruciulite sunt doar pure simboluri, nu au o conotatie strict relegioasa sau ortodoxa, dar nu este o batjocorire a crucii, pentru ca persoana respectiva o poarta in piept si o poarta cu bucurie, cu grija", a punctat Banescu.