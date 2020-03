Ce ofera BOR pentru cei aflati in nevoie in aceste zile: Locuri de carantina si portii de mancare

LIVE

Astfel, la nivelul Capitalei, in urma colaborarii Arhiepiscopiei Bucurestilor, prin Sectorul Social Filantropic si Misionar si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, s-au decis urmatoarele lucruri:1. S-a infiintat numarul unic de apel 0799.785.491, accesibil in intervalul orar 08-16, exclusiv pentru cei aflati intr-o situatie de grava vulnerabilitate sociala din cauza epidemiei de Coronavirus (COVID-19).2. In urma verificarii eligibilitatii solicitarilor de ajutor primite la acest numar, in baza unor proceduri clare, cazurile urgente vor fi directionate catre cantinele sociale ale filialelor Asociatiei Diaconia pentru a ridica, prin delegati/apartinatori alimente (hrana calda sau alimente neprocesate, in functie de posibilitati si de reglementarile ce pot aparea din partea autoritatilor statului).3. Protoieriile de sector pot sustine suplimentarea cu un numar de 200 de portii zilnic a capacitatii celor sase cantine sociale din Bucuresti ale Arhiepiscopiei.4. In cazuri exceptionale, in care nu se poate ridica hrana direct din locatiile stabilite, aceasta se poate transporta la domiciliul solicitantilor cu ajutorul voluntarilor de la ISU si de la paraclisul "Catedralei Nationale".5. Ajutorul se va acorda fiecarei persoane pe o perioada de 14 zile (perioada de izolare voluntara).Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului a anuntat ca, prin cele patru cantine sociale pe care le are va oferi in mod gratuit, la cerere, hrana la domiciliu pentru persoanele varstince si bolnave, aflate in autoizolare.De asemenea, Arhiepiscopia va pune la dispozitie autoritatilor publice, pentru cazarea persoanelor in carantina, Centrul Misionar Social "Ioan Bunea" din Sangeorz Bai, cu o capacitate de 70 de locuri, iar la nevoie spatiile de cazare de la Manastirea Parva (Jud. Bistrita-Nasaud) - 200 de locuri si Manastirea Piatra Craiului (Jud. Cluj) - 70 de locuri.Si Mitropolia Moldovei a pus la dispozitia autoritatilor 100 de locuri de carantina in Neamt si 48 in Iasi. Arhiepiscopia Iasilor a oferit si peste 100 de portii de mancare, la solicitarea Primariei Iasi, in urma cu cateva zile, iar reprezentantii acesteia au transmis ca o vor mai face cand li se va solicita.A.G.