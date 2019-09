Cercetat pentru pedofilie si condamnat pentru evaziune, fostul preot Pomohaci are carte despre "minunile" savarsite

Ziare.

Desi in 2017 a fost exclus din biserica, iar in 2018 a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala si dupa ce in februarie 2019 dosarul penal de act sexual cu un minor a fost clasat deoarece a intervenit prescriptia, viata lui Pomohaci a revenit la normal, arata Adevarul Acum, fostul preot canta muzica populara si faptul ca nu mai are voie sa fie preot nu i-a impiedicat pe mai multi enoriasi sa ii dedice o carte. Astfel, cartea "Intre CER si PAMANT..un OM" a fost coordonata de trei femei, se pare apropiate de Pomohaci, Luminita Chiriac din Galati, Oana Pavel din Bucuresti si Adriana Vintila din Germania.In prima parte a cartii exista 67 de marturii ale unor oameni care sustin ca fostul preot ar fi facut minuni. In cea de-a doua parte a cartii se vorbeste despre viata artistica a lui Pomohaci si apar diverse interviuri pe care acesta le-a dat presei.Intr-unul dintre capitole o femeie, Elena Bolozan, povesteste cum "a anihilat Pomohaci dezastrul ce se abatuse asupra orasului Galati". Femeia a povestit cum intr-o sambata in timpul unei slujbe preotul a rugat-o sa mai ramana sa se roage. Apoi ea a vrut sa afle ce fac colegii sai de la o benzinarie la care lucra si a aflat de la ei ca in timp ce curatau un rezervor acesta a luat foc si cu greu au reusit sa-l inchida etans, pentru a nu se extinde focul.Conform femeii, acest lucru s-ar fi intamplat in timp ce ea si fostul parinte au ramas sa se roage. Apoi, ea a povestit ca l-a intrebat pe Pomohaci ce s-a intamplat: "Mi-a zis ca nu poate reda in cuvinte ce grozavie a vazut - o mare parte din oras in flacari - si mi-a insirat institutii, firme din valea orasului pe care parintele nu le stia decat din ce se aratase". Concluzia femeii a fost ca prin rugaciune Pomohaci "a aparat Galatiul de la un mare incendiu".O alta femeie a povestit cum nasa sa a fost vindecata de cancer de fostul preot. O alta enoriasa, Claudia Chelaru din Brasov a scris ca parintele a scapat-o de "un duh rau care imi stapanea sufletul - eram indragostita de un alt barbat, nu de sot"."Datorita puterii de rugaciune a parintelui Cristian nu m-am departat de Dumnezeu si nu am luat-o razna, sa innebunesc din cauza problemelor, nu m-am despartit de sotul meu. Am doi copii cuminti care merg la biserica, au luat examenele de bacalaureat si de capacitate cu note mari. Fetita merge in vacanta la Mosuni, ii place foarte mult, spune ca sunt ca intr-o familie acolo, iar parintele Cristian este ca un tata protector", a scris ea.