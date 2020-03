Cluj: Denunt penal fata de preotii care au folosit aceeasi lingurita la impartasanie

LIVE

Potrivit denuntului penal depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, preotii si calugarii ortodocsi sunt acuzati ca au pus in pericol sanatatea populatiei, adulti si copii."Subsemnatii Emanuel Ungureanu, Daniela Vomir Bizo si Adina Smeu formulam prezentul denunt fata de clericii Bisericii Ortodoxe Romane (preoti, calugari) care, in data de 22 martie, au efectuat slujba religioasa pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Cluj-Napoca si care, prin actiunile lor, au pus in pericol sanatatea populatiei (adulti si copii). Va solicitam ca, in urma identificarii acestora, sa dispuneti inceperea urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunii de nerespectare a masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase", se arata in denunt.In document se subliniaza ca preotii au efectuat slujba religioasa pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, iar la final "au procedat la impartasirea din Sfantul Potir, folosind o lingurita comuna, respectiv un prosop comun, in acest sens fiind impartasiti toti cei prezenti la slujba"."Fara a aduce vreo atingere libertatii religioase, garantate de Constitutia Romaniei si legislatia interna, consideram ca gestul acestor reprezentanti ai BOR aduce grave atingeri sanatatii populatiei, punand, practic, in pericol vietile a sute de oameni. Aceasta, in contextul in care, in momentul actual, ne aflam in plina epidemie de infectare cu virusul COVID-19, in contextul in care, pe teritoriul Romaniei, s-a instituit stare de urgenta, in contextul in care autoritatile publice au luat si iau masuri referitoare la prevenirea si contaminarea cu acest virus", se mai arata in denuntul penal.Cele trei persoane care au depus denuntul sustin ca masurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase sunt obligatii sau indatoriri impuse de actele normative in materie sau, in baza acestora, de catre factori decizionali, avand in vedere necesitatea prevenirii sau inlaturarii unor boli contaminante."In aceste conditii, si reprezentantii BOR au obligatia de a respecta normele in vigoare, de a lua toate masurile necesare pentru a preveni raspandirea acestei boli cu efecte devastatoare in randul populatiei.", se mai arata in denuntul penal.