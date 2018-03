Controverse la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Cel care a tinut slujba, acuzat de BOR ca nu e preot

Ziare.

"Peste milioane de ani si trupul ingropat si cel ars va arata identic", a declarat Adrian Singurov, cel care a tinut slujba de la Crematoiul Uman Vitan.Acesta a mai spus ca procesiunea fost una completa, fara nicio diferenta fata de una normala, de inhumare."Noi nu inmormantam trupul dupa incinerare, ci inainte (...) Noi facem parte din Biserica Ortodoxa Rusa din exil, autonoma absolut. E o ordonanta in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane, nu a fost abordat de toate bisericile, nu e un subiect bine inchegat. Andrei Gheorghe este nascut in Rusia, practic rus dupa vibratia locului, noi suntem Biserica Rusa, practic s-a inchis un cerc. El este crestin ortodox, trebuie sa se mentioneze acest lucru", a explicat preotul.Biserica Ortodoxa nu accepta insa slujba de la crematoriu."In cazurile ca cel al lui Andrei Gheorghe, de exemplu, care, ar fi fost greu de facut slujba de inmormantare de vreme ce persoana respectiva si-a manifestat, inca din timpul vietii, dorinta de a nu fi inmormantat in biserica cu preot.Prezenta unui preot acolo, intr-un astfel de caz, este un abuz din partea preotului. In cazul acesta, in care familia a trecut peste dorinta domnului Andrei Gheorghe, care a spus ca nu doreste o ceremonie cu preot, si din cate stiu, nu a solicitat prezenta unui preot din Biserica Ortodoxa Romana, pentru ca stiau ca BOR nu accepta si nu incurajeaza o astfel de ceremonie de incinerare, au apelat la domnul Adrian Singurov, care nu este un preot ortodox", a declarat parintele Visarion Alexa.Preotul Visarion a explicat ca nu il cunoaste personal pe Adrian Singurov, dar stie activitatea acestuia din mediul online."Acesta nu apartine niciunei biserici ortodoxe care se afla in comuniune cu Biserica Ortodoxa Romana. Am inteles ca el se revendica ca apartinand unei organizatii care are in denumire ceva cu biserica rusa, dar nu este reprezentantul Patriarhiei Rusiei in Romania, deci, din punctul nostru de vedere, nu este preot.A fost solicitat de familie pe cont propriu. (...) Intr-un regim democrat, legea cultelor permite aparitia unor organizatii religioase, care pot impumuta insemne, particularitati din Biserica Ortodoxa. Legislatia permite aparitia acestor organizatii religiase cu pseudonimul "ortodox". Exista astfel de organizatii care functioneaza cladestin", a adaugat Alexa.Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit, in propria locuinta, luni seara, la varsta de 56 de ani.