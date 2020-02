Coronavirus | Recomandari de la Patriarhie pentru credinciosi: Sarutati icoanele de acasa, veniti cu propria lingurita la impartasire

Ziare.

Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictete a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatatii si de celelalte autoritati abilitate (spalarea riguroasa a mainilor si a fetei cu apa si sapun, acoperirea gurii si a nasului in caz de tuse si stranut, dezinfectarea obiectelor si suprafetelor frecvent utilizate etc.).In acelasi context, din punct de vedere liturgic si duhovnicesc, Patriarhia Romana face urmatoarele recomandari:- Persoanele care manifesta simptomele de gripa de orice fel si simptomele de coronavirus, descrise de autoritatile medicale, sunt sfatuite sa evite in acele zile locurile aglomerate, inclusiv spatiul bisericii, pentru a nu-i expune si pe altii la o posibila imbolnavire.- Persoanele care au teama de imbolnavire prin impartasirea din Sfantul Potir cu lingurita comuna- Mentionam ca, in Biserica, Sfanta Impartasanie se pregateste si se administreaza totdeauna in conditii de igiena totala, iar icoanele sunt frecvent igienizate.- Persoanelor care nu se pot impartasi pentru ca sunt deja bolnave li se recomanda sa guste acasa din Agheasma Mare, primita de la biserica in ziua de Boboteaza.Toate cele precizate mai sus constituie masuri exceptionale temporare, fiind ingaduite de Biserica Ortodoxa Romana, ca adaptare in situatie de epidemie, se arata intr-un comunicat remis joi.Biserica Ortodoxa Romana ii indeamna pe toti credinciosii sai la rugaciune, calm si speranta, solidaritate si responsabilitate, cerandu-I lui Dumnezeu ocrotirea si binecuvantarea Sa.