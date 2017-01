Cum poti sa te dezlegi in fata lui Dumnezeu de partenerul de care ai divortat

Ziare.

Dar cum lucrurile nu functioneaza intotdeauna cum ne imaginam la inceput de drum, este posibil sa se ajunga la divort. Practic, te desparti de omul respectiv legal, dar cum ramane cu juramantul facut in fata lui Dumnezeu?Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a explicat pentruca in biserica nu se citesc rugaciuni de dezlegare dupa divort. Practic, in fata lui Dumnezeu ramai legat de omul respectiv.Asta se schimba in cazul in care apare o alta casatorie. Atunci, in timpul cununiei religioase sau inainte de ea se va citi o alta rugaciune, care difera de prima si in acest fel te dezlegi de primul partener."Doar la recasatorie, la a doua cununie, la a treia cununie exista rugaciuni speciale care difera de prima. Slujbele de la a doua sau a treia cununie religioasa sunt mai austere fata de prima", a explicat Vasile Banescu.Mai poti fi dezlegat de sot in fata lui Dumnezeu si prin motivul divortului. Practic, daca divortezi din cauza adulterului se intelege ca iubirea dintre cei doi soti a disparut si s-a pierdut legamantul din fata lui Dumnezeu."Exista in crestinism niste motive foarte precise pentru care se ajunge la divort. E vorba de adulter, de lucruri grave care se pot intampla intre cei doi soti.", a punctat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane.Cu totii am participat la cununii religioase si poate ati remarcat ca unii preoti cer mirilor certificatul de casatorie, in timp ce altii nu.Vasile Banescu arata ca este absolut obligatoriu ca certificatul de casatorie sa fie cerut de preot inainte de inceperea slujbei de cununie religioasa."Este absolut obligatoriu. Cununia religioasa nu se face fara actul de casatorie, este obligatoriu. Preotii care nu cer certificatul sunt pasibili de sanctiune, sunt in culpa. Daca sunt preoti care nu cer certificatul, nu fac bine deloc.. De exemplu, la a doua casatorie se prezinta si certificatul de divort", a punctat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane.