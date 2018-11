Cum s-au mantuit duminica neamurile prezente la sfintirea Catedralei

Evlavia din spatele cordonului de jandarmi

Patriarhul Daniel: Va multumim ca ati venit! Daca e prea frig, va puteti retrage

Credinciosii au asteptat ore intregi in frig. Foto: Alexandru Nistor

Obosita, o femeie incearca sa faca fata zilei. Foto: Alex Nistor

Inauntru au stat politicienii si "reperele morale". Afara, credinciosii de rand

Gigi Becali explica de ce nu i se parea normal ca Iohannis sa vina la sfintire. Foto: Alexandru Nistor

Adriean Videanu, la inaugurarea Catedralei. Foto: Alexandru Nistor

Ludovic Orban, fumand o tigara printre preoti, pe treptele Catedralei Mantuirii Neamului

Cu limuzine si antemergator, de la Catedrala pana vizavi, la Marriot

Coloana oficiala a inaltilor ierarhi. Foto: Alexandru Nistor

Patriarhul Daniel se urca in limuzina Mercedes, dupa sfintire. Foto: Alexandru Nistor

Coloana oficiala, in fata la Marriot Grand Hotel

Afluirea, mai importanta decat rugaciunea...

Ziare.

com

Duminica dimineata, pe la 8.00, pe strada Izvor, cateva mii de oameni asteapta sa intre pe esplanada Catedralei Mantuirii Neamului. Cei mai multi dintre ei au fost adusi din tara, cu autocarele, asa ca cel mai probabil nici n-au apucat sa puna geana pe geana, noaptea trecuta. Dar cu toate ca sunt obositi, oamenii asteapta rabdatori sa treaca de filtrele jandarmilor si sa ajunga la uriasa biserica. Multi spera ca va merita si ca vor fi, intr-adevar, martori la sfintirea unei Catedrale pe care - dupa cum spune Biserica Ortodoxa Romana (BOR) - au visat-o nu doar oamenii simpli, ci pana si regii Romaniei. Cum sa nu vrei sa vezi asa ceva, chiar si intr-o zi cetoasa ca asta, in care frigul iti intra in oase?Ne ia un timp sa ajungem, prin multime, la una dintre porti si sa-l intrebam pe jandarm pe unde putem intra pe esplanada Catedralei. Omul ne spune ca stie un singur lucru: pe la poarta lui nu putem. Mai intrebam un jandarm, apoi inca unul. Pana la urma, din cordon, un barbat solid ne face semn sa ne apropiem. Apoi da la o parte gardul din fier si ne lasa pe mana unui preot.Parintele ne masoara suspicios din priviri, pret de cateva clipe, dupa care spune ca nu-i trebuie legitimatiile noastre. O sa avem noi cui le arata, mai incolo!Trecem de filtru, apoi de inca o poarta pazita. In cele din urma, ajungem pe un santier, chiar langa Catedrala. Trecem printre masini de jandarmi, care de televiziune si toalete ecologice, pana la o schela. Abia dupa ce o urcam ajungem, in sfarsit, la nivelul 0 al Catedralei Manturii Neamului!Abia acum intelegem ce a vrut sa spuna preotul care ne-a condus. Filtre de securitate sunt peste tot. Pe esplanada din fata Catedralei, spre exemplu, oamenii n-au voie sa circule dupa bunul plac, ci sunt dirijati in spatele unor garduri pazite jandarmi. Printre ei, trec coodonatorii dispozitivelor, care transmit ordinele, prin statii. Nimeni nu iese din tarc fara voia jandarmilor. Iar cine a iesit cu greu se mai intoarce.Alte filtre de securitate sunt instalate la nivelul 0 al Catedralei. Motivul: in biserica sunt deja aproape 2.000 de oameni - invitatii speciali al Patriarhului Daniel - si nu mai e loc pentru credinciosii care n-au fost poftiti. In mod normal, in imensa biserica incap cam 5.000 de oameni. Dar numai daca ar sta cu totii in picioare. Iar invitatii de astazi, pentru ca sunt speciali, stau pe scaune si, deci, ocupa mai mult loc!Ajungem la un filtru unde ni se spune sa ne ducem in locul rezervat presei. In Catedrala nu avem voie decat dupa ce toate evenimentele se vor fi terminat. Si atunci doar vreo 10 minute, cat sa facem niste poze!Ne conformam si coboram pe esplanada, printre oameni. Stam alaturi de ei pana ni se inrosesc mainile de frig, iar pielea incepe sa arda. Vorbim despre ce i-a adus aici si ce-i indeamna sa indure vremea.La un moment dat, Patriarhul Daniel, Patriarhul Bartolomeu si alte inalte fete bisericesti slujesc afara. Apoi intra inapoi, iar usile Catedralei se inchid, din nou, in urma lor!Si slujba continua. Unii oameni o vad pe ecrane, altii nu. In multime sunt credinciosi care se roaga, cu ochii inchisi. Altii, afiseaza doar figuri inlemnite.E tot mai frig si, neavand ce face, oamenii se inghesuie unii in altii, ca sa isi mai tina de cald. Pentru unii, jandarmii gasesc vreo cateva paturi. Ceilalti se descurca asa cum pot. Din cand in cand trec pe langa noi niste oameni care duc in maini ulcele cu ceai cald. Unde le duc, oamenii nu stiu. Cand ii razbeste foamea, scot din genti ce si-au adus de acasa: paine, senvisuri cu salam, mere.Printre toti acesti oameni am gasit-o pe Dumitra Grama, o doamna in varsta de 83 de ani. A venit aici tocmai de la Braila, asa ca a fost nevoita sa se trezeasca in puterea noptii ca sa prinda autocarul care a adus-o. Cat au tinut-o picioarele, dimineata, n-a vrut sa se aseze. Pana la urma, insa, vazand-o slabita, oamenii i-au gasit o borna pe care sa se odihneasca. Asa ca femeia s-a infasurat cu broboada ca sa se apere de frig, iar acum asteapta. Usor nu-i e, dar totusi e bucuroasa ca a ajuns la slujba."Eu la toate bisericile m-as duce. Ca am avut viata grea, mama! Grea! De 20 de ani mi-a murit barbatul si de atunci ma tot duc pe la biserici. M-o ajuta Dumnezeu si pe mine, mama! Am venit aicea sa stau, dar vreau sa ajung sa ma inchin si sa trec prin altar. Si vad ca nu da voie sa intri. Poate m-ajutati dumitale? Ca eu stau aici, maica, pana imi vine randul. Dar daca pleaca autocarul, mai stiu eu sa ma intorc acasa singura? Nu mai stiu", spune femeia.Ii spunem batranei ca si noi, jurnalistii, stam tot afara. Femeia strange din buze si ne face semn ca a inteles.La jumatate de tarc distanta, Viorica Stoian suporta si ea destul de greu frigul. Ba, o mai dor si incheieturile de la atata stat in picioare, pe ciment. Cu toate astea, a vrut sa participe la slujba asta pe care o poate prinde omul doar o data in viata. Pentru asta, a venit la Catedrala tocmai de la Pascani."La 1 azi-noapte am plecat. E frumos aici, nu-i rau ca am venit. Dar e frig. Si nici n-am stiu ca se da la televizor. Asa cum ne-o arata aici, la televizor, puteam sa stau s-o vad si acasa. Dar daca n-am stiut, deh! Cine stie cand om ajunge acasa, acuma... ", spune femeia.Pe finalul slujbei, multora le clantane dintii. Cand sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului ia sfarsit, Patriarhul Daniel le multumeste tuturor. Apoi spune ca urmeaza Sfanta Liturghie si abia dupa aceea oamenii de afara vor putea intra in Catedrala. Daca le este prea frig, se pot retrage, spune Preafericitul.Unde anume sa se retraga grupurile de oameni veniti de la sute de kilometri distranta si cum sa intre din nou pe esplanada in cateva ore, Patriarhul Daniel n-a mai spus. Asa ca oamenii care nu mai pot indura pleaca acasa fara sa fi intrat in Catedrala. Ceilalti raman si tremura, oricat de mult s-ar infofoli.Incepe Sfanta Liturghie. Unii oameni asculta si se roaga, altii vorbesc intre ei. Cei mai multi, insa, se uita fix la ecranele mari si asteapta sa intre in biserica. Asa face si Oana. E tanara, e imbracata in costum popular si a venit aici, de dimineata, hotarata sa-si impartaseasca fiul."Il cheama Ioan, are 6 luni si m-am gandit sa-l aduc astazi, aici, sa-l impartasesc. Iar cand o sa creasca mare, o sa-i povestesc ca l-am impartasit la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Dar nu cred ca reusesc azi. Copilul e bine imbracat, nu-i este frig. Dar vad ca nu se da drumul inauntru", ne-a spus Ioana.Si ea, la fel ca si alti credinciosi, a venit la sfintirea Catedralei asa cum se duc oamenii, in mod normal, la biserica. Adica pregatiti sa stea in picioare, dar acolo unde isi gasesc ei loc si unde se simt bine. Si dornici sa se impartaseasca sau sa vorbeasca cu preotii. Mare trebuie sa le fi fost surpriza cand au vazut ca sunt tinuti afara, dupa garduri si cordoane de jandarmi.Aproape de finalul Sfintei Liturghii, l-am intrebat pe purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane cine sunt cei 2.000 de invitati speciali care au avut acces in Catedrala Mantuirii Neamului, la slujba de sfintire, in timp ce oamenii dornici sa asiste la evenimentul istoric, veniti de la sute de kilometri distanta, au fost nevoiti sa ramana in frig."In primul rand au fost vizate oficialitatile toate. Biserica invita pe toti cei care compun oficialitatile. Nu a venit toate lumea, din motive intemeiate, presupun. Presedintele Romaniei a anuntat chiar ieri ca este implicat intr-un eveniment in afara tarii. Au venit, insa, oficialitati importante precum primul ministru, cativa membri ai Guvernului, au fost prezenti cativa oameni importanti din zona politica. Dar cred ca cel mai important ar fi sa stim ca au fost prezenti reprezentanti ai delegatiilor veteranilor de razboi, ai fostilor detinuti politici, ai elitelor noastre morale, spirituale, delegati ai romanilor din strainatate", ne-a spus Vasile Baneascu.Printre invitati s-au numarat, insa, si oameni greu de incadrat in una dintre categoriile enumerate de reprezentantul BOR.Spre exemplu, la finalul Sfintei Liturghii a iesit din Catedrala, vesel si inconjurat de familie, Gigi Becali, patronului clubului de fotbal FCSB. Presa l-a intrebat cum s-a vazut slujba din biserica si daca a contribuit cu vreun ban la constructia Catedralei Mantuirii Neamului."Eu am dat 2 milioane de euro la catedrala! Si astazi sunt fericit de un miliard, poftim! Mai demult, cand am auzit ca vor astia de la stat sa o suspende, sa n-o mai construiasca, m-am si gandit: o continui eu. O faceam eu daca o lasau neterminata", spune Becali, mandru.Intrebat de presa ce crede despre faptul ca presedintele tarii, Klaus Iohannis, nu a participat la slujba, Becali spune ca, e, pe undeva, normal. De altfel, i s-ar fi parut si greu de inteles ca "Preafericitul Patritarh sa onoreze, in Sfanta Biserica, oameni de alta religie", spune latifundiarul."Noi ii primim. Ii iubim pe toti. Dar nu ii onoram. Plus ca s-au scos si particele... Sunt mai multe lucruri pe care o sa le gasiti in Sfintele Canoane si care nu se fac", spune Becali.Despre valorile morale ale lui Gigi Becali nu suntem in masura sa vorbim. Tot ceea ce putem face este sa va reamintim ca, a fost condamnat, in 2013, la inchisoare din cauza ca a fraudat statul, a incercat sa masluiasca o competitie sportiva si a sechestrat mai multe persoane care ii furasera masina. A executat 2 ani dintr-o pedeapsa de 3 ani si 6 luni.Printre politicienii care au mai asistat la slujba au fost ministrul Muncii, Daniel Budai si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. I-am mai vazut plecand de la slujba si pe premierul Viorica Dancila, pe deputatul PSD Robert Cazanciuc si pe Adriean Videanu. Au fost, insa, si fosti politicieni, cum ar fi Gheorghe Funar, fostul primar al Clujului.De asemenea, au coborat impreuna scarile Catdralei presedintele PMP, Eugen Tomac si presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta din urma, dezinvolt, si-a aprins o tigara chiar printre preoti, pe treptele Catedralei Mantuirii Neamului.La un moment dat, jandarmii ne spun sa ne retragem in sectorul rezervat presei, din cauza ca au nevoie de spatiu sa organizeze o coloana oficiala. In scurt timp, un Audi cu girofar, un Mercedes, un BMW, o Skoda si o duba Volkswagen trag la scara Catedralei. In jurul lor, oameni solizi, cu priviri scrutatoare, asigura perimetrul. Iar si iar.Sfanta Liturghie se incheie, iar preotii - patriarhi, arhiepiscopi, episcopi etc. - ies pe treptele Catedralei pentru o sedinta foto. Patriarhul Daniel adreseaza cateva cuvinte multimii infrigurate, dar microfonul nu prea functioneaza. Asa ca oamenii aud putin din ce le spune Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe Romane. Dupa discurs, soborul coboara treptele Catedralei. Patriarhul se urca in limuzina Mercedes, in vreme ce alte inalte fete bisericesti ocupa celelalte masini. Apoi, coloana oficiala isi vede de drum.Daca limuzinele au facut sau nu vreun ocol, nu stim. Cert este ca, dupa vreo 20 de minute, le-am gasit in parcare, la doar cateva sute de metri, in fata Hotelului Marriot - unul dintre cele mai luxoase din Capitala - unde s-a desfasurat masa de dupa sfintire.In timp ce parte dintre preoti intra in luxosul Marriot Grand Hotel, in fata hotelului se adunase un grup de credinciosi veniti din Alba. O femeie isi aseaza scaunul pe trotuar si spune ca "sta aici, la Bucuresti, ca o boieroaica". Nu prea i-a placut ca a fost ingramadeala azi, dar in rest spune ca slujba a fost frumoasa. Se duce de ani buni la biserica si Dumnezeu i-a dat sanatate in schimb. E fericita ca a venit aici. In rest, stie ca bucurestenii sunt cam zgarciti, asa ca nici nu se astepta ca cineva sa-i dea vreun ceai sau vreun blid de mancare."Lasa ca avem noi la autocar, de-ale noastre, aduse de acasa", spune femeia. Cand o intrebam cum o chema, se uita lung si spune ca mai bine sa n-o stie nimeni. Ca nu le-a spus copiilor ca a plecat la Bucuresti.Cand au vazut ca Patriarhul pleaca, oamenii au inceput sa se intrebe cand le va veni si lor randul sa intre in biserica. Unii au plecat. Altii au ramas pe pozitii, cu rabdare, in ciuda faptului ca erau si obositi, dar si inghetati bocna.In scurt timp, unul dintre organizatori a luat microfonul si le-a spus oamenilor ca vor putea intra in biserica, pe rand, incepand de pe la 15.00. Dar ca cine intra in Catedrala trebuie sa se miste repede, ca sa se poata face "afluirea" credinciosilor. In curand - mai spune organizatorul - se vor organiza noi vizite, iar oamenii se vor putea ruga mai mult.Pana la urma, inghetati si obositi, oamenii au inceput sa se imbranceasca si chiar sa incerce sa forteze gardurile puse de jandarmi, numai sa ajunga sa se inchine inainte sa le plece autocarele. Asa ca pentru multi dintre ei a fost intr-adevar o experienta unica, ce sigur i-a marcat, dar nu asa cum se asteptau.