De ce nu vrea BOR sa se mai filmeze in biserici si ce statut vor avea nuntile si botezurile

LIVE pe Facebook doar cu acordul inainte de la BOR

Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a explicat pentruca deciziile Sfantului Sinod nu se refera la nunti si botezuri, ci la anumite spectacole sau filmari de pelicule."Decizia se refera la spectacole de teatru, opera, concerte simfonice, actiuni care sunt foarte binevenite in sine, dar despre care nu consideram ca sunt potrivite sa se desfasoare intr-un spatiu liturgic.Biserica este un spatiu liturgic si nu avem aceasta traditie de punere a sa la dispozitie pentru organizarea unor spectacole frumoase si bune in sine, dar care tin de cultura si arta", a spus Banescu pentruMai exact, decizia a fost luata in urma unor solicitari primite de la anumite case de productie sau regizori care doreau sa filmeze in biserici."Aceasta interdictie a filmarilor se refera la anumite cereri ale unor case de productie care au vrut sa inregistreze scene de film intr-o biserica. Aceste lucruri vor fi analizate de consiliile eparhiale care, daca doresc, pot da aprobare, dar se pune problema unor rigori mai mari.Sa nu se inteleaga ca intr-o biserica poti sa filmezi scene de film, sa organizezi spectacole de opera. Este mai mult preventiv si invita la o rigoare de a oferi aceste aprobari dupa o analiza temeinica. (...)Existau solicitari frecvente din partea unor case de productie sau din partea unor regizori care voiau sa monteze anumite scene de teatru religios. Biserica poate pune la dispozitie alte spatii, daca le are, pentru asemenea filmari, dar nu in fata altarului. E firesc", a punctat reprezentantul BOR.Sfantul Sinod a considerat ca este nevoie de o decizie, pentru ca in trecut au fost aprobate astfel de filmari si exista riscul ca in productia respectiva sa existe si continut inadecvat."Uneori au fost aprobari pentru filmarea unor scene din filme care aveau un continut potrivit, dar pana la urma exista riscul sa se strecoare si continut inadecvat in locul in care se filmeaza, in fata sfantului altar. Este un lucru firesc. Nu filmezi anumite scene intr-un spatiu sfant", a adaugat Banescu.El a precizat ca vor fi aprobate fara probleme filmarile menite sa puna in evidenta patrimoniul bisericii respective. "Biserica e tratata ca spatiu liturghic, nu ca spatiu laic", a subliniat el.Important este ca decizia nu vizeaza nuntile sau botezurile."Orice persoana venita la o cununie sau botez are dreptul sa filmeze momentele astea pentru patrimoniul memorial al familiei respective", ne-a explicat purtatorul de cuvant al BOR.In privinta transmisiunilor Live pe Facebook, pentru acestea este nevoie ca preotul care slujeste in biserica respectiva sa primeasca aprobare de la superiorii sai."Daca au existat si exista preoti care vor sa transmita LIVE din slujba au nevoie de aprobare, pentru ca nu poti difuza in spatiul public orice slujba religioasa facuta intr-un cadru rural. In spatiul public, trebuie sa ajunga imagini reprezentative pentru orice cult religios.Cererea pentru aprobare trebuie facuta de preotul respectiv superiorului de la centrul eparhial", a punctat Banescu.Dar mai pot exista si cazuri in care preotul nu stie ca se filmeaza, a adaugat Banescu.Citeste si Reactia Bisericii dupa ce un preot a fost filmat cand invata un enorias sa jure ca nu a intretinut relatii sexuale cu nora lui (Video)