Dosar penal pentru 16 persoane care au fost la biserica: Au aparut apoi 4 cazuri de COVID

Ulterior, patru membri de familie ai unuia dintre participanti au fost confirmati cu noul coronavirus si au fost internati in spital."In data de 14.04.2020, a fost inregistrat dosarul penal cu nr. 440/P/2020, in care se desfasoara urmarirea penala in rem cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.In fapt, s-a retinut ca saisprezece persoane de pe raza comunei Apahida nu au respectat masurile de distantare sociala impuse de autoritatile publice pentru prevenirea raspandirii si combatarea bolii infectocontagioase COVID-19, intalnindu-se pentru oficierea unor acte liturgice, in data de 05.04.2020.In urma manifestarii unor simptome specifice bolii, patru membri de familie ai unuia dintre participanti au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, in data de 12.04.2020, fiind internati in prezent pentru acordarea ingrijirilor medicale la spitale din municipiul Cluj-Napoca.Fata de toate persoanele care au participat la oficierea actelor liturgice s-a luat masura izolarii la domiciliu in data de 10.04.2020", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla.