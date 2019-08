Episcopia Slatinei face apel la rugaciune pentru victimele de la Caracal

Ziare.

com

La slujba de la catedrala din Caracal vor fi rostite rugaciuni speciale pentru toti cei afectati de drama adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, dar si pentru alte tinere victime ale infractionalitatii."Duminica, 4 august, incepand cu orele 8:30, la catedrala din Municipiul Caracal se va savarsi Sfanta Liturghie arhiereasca, insotita de rugaciuni speciale pentru invocarea ajutorului si mangaierii lui Dumnezeu asupra tuturor celor afectati de evenimentele tragice care au ingrozit societatea noastra in ultimele zile.Drama Alexandrei Macesanu, a Luizei Melencu si a altor tinere cazute prada infractionalitatii ne obliga pe toti la vigilenta sporita, la responsabilitate nedisimulata, dar si la mai multa rugaciune. De aceea, va asteptam la solidaritate in rugaciune, constienti ca Dumnezeu este nadejdea si ajutorul nostru in cele mai grele clipe ale vietii", se arata in apelul la rugaciune lansat de Episcopia Slatinei si Romanatilor si postat pe site-ul institutiei.Amintim ca o fata de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, Alexandra Macesanu, a disparut miercuri, 24 iulie, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".In ziua de 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta lui Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal, vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei. Gheorghe Dinca a recunoscut in cadrul anchetei ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, dar si pe o alta adolescenta disparuta anul acesta, Luiza Melencu, din comuna doljeana Diosti.