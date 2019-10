Episcopul eparhiei Reformate de Ardeal, Bela Kato, spune ca maghiarii din Transilvania sunt precum copiii cu parinti divortati: De 100 de ani in grija tatalui

Ziare.

Conform MTI, episcopul a detaliat: soarta copilului - care se afla de o suta de ani in grija tatalui - a fost una vitrega, deoarece la fiecare rugaminte a primit raspunsul: nu se poate, nu este voie, iar dupa schimbarea de regim, in secolul XXI, copilul s-a adresat, in mod natural, mamei, cu rugamintea de a-l ajuta, daca poate."Astazi suntem la faza la care mama noastra vrea sa ne dea si mai mult. Cine este cel care ar zice in aceasta situatia ca nu imi trebuie? Am accepta ajutor si de la tatal nostru, dar de cate ori cerem scoli, universitati, institutii culturale, de treizeci de ani auzim doar ca nu", a explicat episcopul relatia maghiarilor din Transilvania in raport cu Bucurestiul si Budapesta.Bela Kato considera ca daca Bisericile istorice maghiare nu s-ar preocupa de gradinite, scoli, maine si-ar putea inchide si lacasele de cult. "Existenta noastra depinde de acestea, nu exista un domeniu de consolidare a identitatii maghiare cu care noi sa nu trebuiasca sa ne ocupam. (...) Chiar daca nu putem recupera pierderea ultimilor o suta de ani, cu ajutorul sprijinului oferit de tara-mama incercam sa salvam ce se poate", a formulat prelatul.In opinia sa, identitatea de maghiar poate fi pastrata doar in cadru institutional, iar cel care nu are legatura cu nici macar o institutie maghiara va fi pierdut, in mod cert, pentru natiune.In legatura cu actiunile premierului ungar Viktor Orban si cu modul in care sunt interpretate de clasa politica romaneasca, episcopul afirma, conform MTI: "De fapt, nu vrea el nimic, deoarece daca ar vrea, ne-ar duce de aici. Dar nu o face, ci ne intreaba de ce avem nevoie pentru a dainui aici. (...) Aceasta este singura cale corecta".Bela Kato a mai spus ca, in practica, cazul Colegiului National Szekely Miko din Sfantu Gheorghe, retrocedat Bisericii Reformate, apoi renationalizat in 2014, este considerat un precedent. De la pronuntarea sentintei de renationalizare, fiecare instanta copiazadin ea, in cauze similare, spune el, adaugand ca, din cele 700-750 de imobile pe care Biserica Reformata le-a cerut inapoi, au fost retrocedate circa 40 la suta, celelalte cereri au fost suspendate sau respinse.Episcopul sustine ca"Pe noi ne fura lumea vestica, deoarece nu exista sistemul de principii cu care poti convinge un om instruit sa aleaga salariul de 500 de euro de acasa, in locul celui de 2000 de euro de afara. (...) In cifre absolute, din 1990 am pierdut o treime din comunitatea noastra, chiar 50 la suta in cele mai multe localitati din mediul rural. Aici am putea spune ca populatia romana a avut un declin mai mare, dar pe mine acest fapt nu ma incalzeste", a afirmat episcopul, adaugand: Biserica Reformata insista ca in fiecare localitate sa existe un preot. "Unde nu exista medic, primar, scoala, macar Biserica sa ramana ca institutie capabila sa coaguleze comunitatea", a precizat el.Kato crede ca situatia maghiarilor din Targu Mures este in declin din cauza ca evenimentele din martie 1990 (martie negru) "au rupt coloana vertebrala a maghiarilor din oras". In opinia sa, de la ciocnirile sangeroase romano-maghiare - pentru care au fost trasi la raspundere exclusiv maghiari - maghiarii din Targu Mures nu si-au revenit si au facut cea mai proasta alegere - "maghiarii s-au angajat in lupte de culise unii cu altii", relateaza MTI.