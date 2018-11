Eroii neamului au fost pomeniti pentru prima data in Catedrala Nationala, intr-o slujba oficiata de Patriarhul Daniel

Ziare.

"Pomenirea solemna a eroilor neamului romanesc cu o zi inainte de sfintirea Catedralei Nationale o savarsim pentru a aseza cu evlavie si recunostinta sub Sfanta Masa a Catedralei Mantuirii Neamului numele tuturor eroilor romani cunoscuti care si-au jertfit viata in Razboiul de Independenta din 1877-1878, in razboaiele balcanice din 1913, in Primul Razboi Mondial din 1916-1919, in Al Doilea Razboi Mondial in 1944-1945, precum si numele fauritorilor Marii Uniri din 1918. Pe langa eroii cunoscuti exista o multime de eroi necunoscuti ai neamului romanesc care au fost inmormantati in gropi comune, in locuri comune, dar care sunt cunoscuti de Dumnezeu", a spus PF Daniel, potrivit basilica.ro Ulterior, in Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, a avut loc Slujba de Priveghere inchinata Sfintei Mari Mucenite Ecaterina si Sfantului Mare Mucenic Mercurie.Catedrala Nationala va fi sfintata duminica, intr-o ceremonie la care sunt asteptati peste 30.000 de credinciosi si 2.000 de oficiali. Ceremoniile vor incepe la ora 8:00.Catedrala are hramul principal Inaltarea Domnului, zi in care sunt pomeniti eroii romani din toate timpurile. Al doilea ocrotitor este Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor de pretutindeni.