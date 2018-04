Executare silita in BOR, dupa ce staretul unei manastiri a facut datorii de 60.000 de euro din cauza jocurilor de noroc

Ziare.

60.000 de euro a luat fostul staret Vitalie Victorin Danciu de la Gabriel Gherghesanu, iar acum manastirea trebuie sa ii dea inapoi, dupa ce pagubitul a dat in judecata Mitropolia Moldovei si Bucovinei, relateaza Buna Ziua Iasi Totul a inceput in august 2012, cand Gabriel Gherghesanu a fost de acord sa ii dea staretului Vitalie 53.000 de euro, de care fata bisericeasca sustinea ca are urgenta nevoie ca sa plateasca utilitatile restante ale manastirii si diverse lucrari de restaurare. De fapt, banii erau tocati la pacanele si alte jocuri de noroc, arata sursa citata.Prima datorie trebuia platita pana la 30 mai 2013. Intre timp, Gherghesanu i-a mai dat 7.000 de euro staretului.Functionarul din Primaria Iasi sustine ca avea banii de la fiul sau, care lucra in Austria.Pentru ca nu a fost rambursat la scadenta, Gherghesanu l-a pus pe staret sa dea in scris o dovada ca ii datoreaza 60.000 de euro. Ceea ce Vitalie a facut si documentul a fost semnat de staret si parafat cu stampila Manastirii Golia.Cum tot mai multa lumea se plangea de starerul Vitalie, conducerea Mitropoliei Modovei a hotarat sa-l mute disciplinar si a incercat sa-l impace si pagubitul Gherghesanu.Dar pentru ca functionarul nu si-a vazut banii inapoi, s-a dus in instanta, unde a obtinut o decizie definitiva si executorie impotriva manastirii, care trebuia astfel executata silit pentru acoperirea datoriei.Totusi, clericii au negociat cu Gherghesanu si s-au inteles sa plateasca in rate. Totul a fost parafat la notar.Documentul arata ca Manastirea Golia trebuie sa plateasca lunar o rata de aproape 4.000 de euro (nu se stie de unde) pana la stingerea debitului."Suma va fi platita de Manastirea Golia. Se va plati in transe pentru ca este o suma foarte mare", a declarat Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.