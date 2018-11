Firea se pregateste sa mai dea 10 milioane pentru Catedrala. PF Daniel: Bogatia nu este rea in sine

Ziare.

Joi are loc o sedinta a Consiului General al Municipiului Bucuresti, iar pe ordinea de zi se afla si propunerea de rectificare bugetara.Conform proiectului, Catedrala Mantuirii Neamului ar putea beneficia de un nou sprijin financiar de la primaria condusa de Gabriela Firea, in suma de 10 milioane de lei.Astfel in acest an Primaria Capitalei ar aloca pentru catedrala 35 de milioane de lei.Dand zor sa termine catedrala inainte de sfintirea programata pentru 25 noiembrie , in prezenta patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, PF Daniel a explicat la slujba de duminica trecuta ca "bogatia nu este rea in sine, pentru ca ea vine de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei poate fi rau sau bun".In Sfanta Scriptura, "bogatia si saracia nu sunt un scop in sine, ci ele pot fi prilej de apropiere sau de indepartare de Dumnezeu si de semeni", a spus patriarhul, citat de basilica.ro Patriarhul a atras atentia ca atitudinea spirituala a bogatului din textul evanghelic citit, fata de un dar material neasteptat primit din marinimia lui Dumnezeu, devine o atitudine patimasa din cauza lacomiei pentru bunurile materiale."El nici nu multumeste lui Dumnezeu, nici nu miluieste pe saraci, ci se gandeste doar la sine, se asigura material, dar se insingureaza spiritual"."Sufletul bogatului nemultumitor sau nerecunoscator si nemilostiv a devenit intru totul trupesc, el nu mai este suflet duhovnicesc. Singura preocupare a sufletului este aceea de a se supune trupului lacom de a manca, de a bea si de a se veseli, in totala uitare de Dumnezeu si de semeni", a explicat PF Daniel.La inceputul lunii, Patriarhia Romana preciza ca pana in prezent pentru Catedrala Manturii Neamului a fost cheltuita suma de 110 milioane de euro, din care institutiile statului au contribuit cu aproximativ 82,5 de milioane de euro.