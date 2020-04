Giulgiul din Torino va fi expus virtual, pentru a pune capat pandemiei

Ziare.

com

Arhiepiscopul de Torino, Cesare Nosiglia, a facut anuntul sambata seara, spunand ca a primit "mii si mii" de cereri pentru a expune giulgiul acum.Acesta va fi expus pe 11 aprilie, in sambata sfanta. Nosiglia se va ruga, iar evenimentul va fi transmis in online si va fi televizat.Giulgiul este depozitat intr-un seif cu climat controlat din catedrala orasului si este prezentat public rar, din cauza starii sale. Giulgiul a fost expus ultima data foarte pe putin timp in 2018, pentru un grup de tineri. Cateva milioane de oameni l-au vazut in 2015, ultima expunere importanta.Peste 1.000 de oameni au murit din cauza coronavirusului in Piedmont, regiunea cu capitala la Torino. Piedmontul se invecineaza cu Lombardia, cea mai afectata regiune. Peste 15.500 de persoane au murit in toata tara.Biserica Catolica nu s-a pronuntat oficial in privinta giulgiului, care prezinta imaginea inversata, ca un negativ fotografic, a unui barbat cu ranile unei rastigniri. Imaginea arata spatele si fata unui barbat cu barba, cu bratele incrucisate pe piept.Scepticii spun ca este un fals executat in evul mediu, fiind datat cu carbon ca provenind din perioada dintre 1260 si 1390. Dar unii au contestat exactitatea masuratorii, spunand ca stofa a fost corupta de un incendiu si de tentativele de restaurare din secolul al XVI-lea.Giulgiul va fi afisat sambata fara public. Nosiglia a spus ca se va ruga incepand cu ora 17:00 (1500 GMT) si i-a invitat pe credinciosi sa i se alature de acasa.Aceasta va fi cel mai important eveniment sustinut de Biserica Catolica in perioada pandemiei.Luna trecuta, Papa Francisc a tinut o slujba de rugaciune in piata goala a Sfantului Petru, indemnand lumea sa vada criza ca pe un test de solidaritate.