Imbulzeala teribila la luat aghiazma de la o biserica din Navodari. Preotul s-a ales cu amenda

Ziare.

com

"In cursul zilei de astazi, in jurul orei 11:30, politistii din Navodari au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca s-ar fi adunat mai multe persoane, in zona unei biserici din centrul localitatii.Politistii din cadrul Politiei orasului Navodari, impreuna cu politisti locali s-au deplasat la fata locului, iar persoanelor prezente li s-a pus in vedere sa paraseasca zona, intrucat incalca prevederile ordonantelor militare in vigoare", a transmis IPJ Constanta, citat de presa locala Politistii au identificat preotul si l-au amendat cu 2.000 de lei.Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tanasescu, a declarat ca prezenta persoanelor in spatiul public nu este de competenta Arhiepiscopiei, noteaza Antena3.Imagini cu multimea stransa sa ia aghiazma au fost postate si pe Facebook.