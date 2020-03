In ciuda recomandarilor, BOR a decis ca Sfanta Liturghie se desfasoare in afara bisericilor, cu maximum 100 de persoane prezente

Ziare.

com

Informatia a fost furnizata de Cancelaria Sfantului Sinod al BOR, care a transmis noi indrumari pentru parohii si manastiri in conditiile ultimelor masuri de prevenire a imbolnavirilor cu COVID-19.Astfel, potrivit informarii, slujbele se vor desfasura in afara bisericilor in prezenta a maximum 100 persoane, aflate la cel putin 1 metru una de cealalta."Intrucat, prin raportare la art. 5 alin 5 din Ordonanta Militara nr. 2, masura evitarii formarii grupurilor mai mari de trei persoane intra in vigoare incepand cu data de 23 martie 2020 ora 22:00 si nu se face referire la vreo eventuala abrogare a desfasurarii evenimentelor in aer liber cu maximum 100 de persoane, astazi Sfanta Liturghie se va desfasura potrivit celor deja stabilite, in afara lacasului de cult", a informat sursa citata, potrivit Agentiei Basilica a Patriarhiei Romane.Dupa consultarea cu autoritatile publice competente, Patriarhia Romana va aduce noi precizari privind modul de desfasurare a slujbelor in viitor, a informat Cancelaria Sfantului Sinod.